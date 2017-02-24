«Тампа Бэй» уступила «Калгари» в матче НХЛ, несмотря на шайбы Наместникова и Кучерова

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Встреча, прошедшая в четверг в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). Шайбами в составе победителей отметились Микаэль Баклунд (на 26-й минуте), Шон Монахан (27) и Дуги Хэмилтон (58). У «Тампы» забивали российские форварды Владислав Наместников (7) и Никита Кучеров (59), признанный третьей звездой матча. Еще один российский легионер «Лайтнинг» голкипер Андрей Василевский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 21, 24.02.2017, 3:30 2:3 Тампа-Бэй Лайтнинг Калгари Флэймз

Результаты других матчей дня:

«Нэшвилл» — «Колорадо» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0),

«Торонто» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2 по буллитам (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1),

«Монреаль» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).