Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28879213/
24 февраля 2017, 9:25 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Тампа Бэй» уступила «Калгари» в матче НХЛ, несмотря на шайбы Наместникова и Кучерова

МОСКВА, 24 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Тампы Бэй» уступили «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты <span class=error>Тампы</span> <span class=error>Бэй</span> уступили Калгари в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в четверг в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). Шайбами в составе победителей отметились Микаэль Баклунд (на 26-й минуте), Шон Монахан (27) и Дуги Хэмилтон (58). У «Тампы» забивали российские форварды Владислав Наместников (7) и Никита Кучеров (59), признанный третьей звездой матча. Еще один российский легионер «Лайтнинг» голкипер Андрей Василевский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

Результаты других матчей дня:

«Нэшвилл» — «Колорадо» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0),

«Торонто» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2 по буллитам (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1),

«Монреаль» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский