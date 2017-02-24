«Монреаль» проиграл «Айлендерс» в 1000-м матче главного тренера Жюльена

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Энтони Бовилье (6-я минута), Андерс Ли (26) и Джон Таварес (60).

По просьбе Жюльена торжественная церемония чествования была перенесена с открытия на первый перерыв матча. Жюльен стал 27-м тренером в истории НХЛ, проведшим не менее 1000 матчей. Команды Жюльена одержали в этих играх 539 побед (60,3%), потерпели 334 поражения в основное время и 117 — в овертаймах, еще 10 игр завершились вничью.

7 февраля Жюльен был уволен из «Бостона», который он возглавлял с 2007 года. Под его руководством «Бостон» в 2011 году стал обладателем Кубка Стэнли. По итогам сезона-2008/09 он был признан лучшим тренером. Тренерскую карьеру Жюльен начал именно в «Монреале» в 2002 году, проработав до 2006 года. Также он возглавлял «Нью- Джерси» (2006/07).

Российские легионеры «Монреаля» Александр Радулов (18 минут 16 секунд на льду, два заблокированных броска), Алексей Емелин (18 минут 25 секунд, три броска, два силовых приема) и Андрей Марков (21 минута 59 секунд, два броска, два заблокированных броска) не смогли набрать баллы за результативность.

«Монреаль» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 72 очка в 61 матче. «Айлендерс» поднялись на седьмую строчку, набрав 68 очков после 60 игр. В следующем матче 25 февраля «Монреаль» на выезде сыграет против «Торонто», в тот же день «Айлендерс» в гостях встретятся с «Коламбусом».