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24 февраля 2017, 9:26 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Монреаль» проиграл «Айлендерс» в 1000-м матче главного тренера Жюльена

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. «Монреаль» уступил «Нью- Йорк Айлендерс» со счетом 0:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который стал 1000-м в тренерской карьере Клода Жюльена.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Энтони Бовилье (6-я минута), Андерс Ли (26) и Джон Таварес (60).

По просьбе Жюльена торжественная церемония чествования была перенесена с открытия на первый перерыв матча. Жюльен стал 27-м тренером в истории НХЛ, проведшим не менее 1000 матчей. Команды Жюльена одержали в этих играх 539 побед (60,3%), потерпели 334 поражения в основное время и 117 — в овертаймах, еще 10 игр завершились вничью.

7 февраля Жюльен был уволен из «Бостона», который он возглавлял с 2007 года. Под его руководством «Бостон» в 2011 году стал обладателем Кубка Стэнли. По итогам сезона-2008/09 он был признан лучшим тренером. Тренерскую карьеру Жюльен начал именно в «Монреале» в 2002 году, проработав до 2006 года. Также он возглавлял «Нью- Джерси» (2006/07).

Российские легионеры «Монреаля» Александр Радулов (18 минут 16 секунд на льду, два заблокированных броска), Алексей Емелин (18 минут 25 секунд, три броска, два силовых приема) и Андрей Марков (21 минута 59 секунд, два броска, два заблокированных броска) не смогли набрать баллы за результативность.

«Монреаль» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 72 очка в 61 матче. «Айлендерс» поднялись на седьмую строчку, набрав 68 очков после 60 игр. В следующем матче 25 февраля «Монреаль» на выезде сыграет против «Торонто», в тот же день «Айлендерс» в гостях встретятся с «Коламбусом».

24.02.2017 03:30 Регулярный чемпионат Centre Bell
Монреаль Канадиенс 0:3 Нью-Йорк Айлендерс
(0:1, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Клод Жюльен Дуг Уэйт
Вратари
Кэри Прайс 58:31 (К. Прайс 59:01) Томас Грайсс
1-й период
Энтони Бовилье (Б. Нельсон, Н. Ледди) 05:28
10:27 Филлип Дано
Бракен Кирнс 13:35
2-й период
Андерс Ли (Дж. Бэйли, Дж. Таварес) 25:58
38:48 Алексей Емелин
38:48 Алексей Емелин
Андерс Ли 38:48
3-й период
Джон Таварес (Дж. Бэйли, Б. Нельсон) п.в. 59:01
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Э. Бовилье (Нью-Йорк Айлендерс), Т. Грайсс (Нью-Йорк Айлендерс), Н. Ледди (Нью-Йорк Айлендерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Айлендерс
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