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24 февраля 2017, 9:31 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Рейнджерс» по буллитам одолели «Торонто»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл у «Торонто Мэйпл Лийс». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 1:1, а в серии буллитов удачливее были гости.

На 11-й минуте Коннор Браун вывел «Торонто» вперёд. Отыграться гости сумели лишь в середине заключительной трети — отличился Джей Ти Миллер.

В серии буллитов решающим стал точный бросок Мики Зибанеджада.

24.02.2017 03:30 Регулярный чемпионат Air Canada Centre
Торонто Мэйпл Ливз 1:2 Б Нью-Йорк Рейнджерс
(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Майк Бэбкок Ален Виньо
Вратари
Фредерик Андерсен Хенрик Лундквист
1-й период
10:56 Коннор Браун (Т. Бозак, Дж. Гардинер)
Крис Крайдер 13:02
2-й период
31:34 Фредерик Готье
Джей.Ти. Миллер 39:20
3-й период
Рик Нэш 41:20
48:48 Никита Зайцев
Джей.Ти. Миллер (К. Хэйс, Б. Пирри) 50:50
Серия буллитов - победный бросок
М. Зибанежад
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
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