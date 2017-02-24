«Рейнджерс» по буллитам одолели «Торонто»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл у «Торонто Мэйпл Лийс». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 1:1, а в серии буллитов удачливее были гости.
На 11-й минуте Коннор Браун вывел «Торонто» вперёд. Отыграться гости сумели лишь в середине заключительной трети — отличился Джей Ти Миллер.
В серии буллитов решающим стал точный бросок Мики Зибанеджада.
|24.02.2017 03:30
|Регулярный чемпионат
|Air Canada Centre
|Торонто Мэйпл Ливз
|1:2 Б
|Нью-Йорк Рейнджерс
|(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Майк Бэбкок
|Ален Виньо
Вратари
|Фредерик Андерсен
|Хенрик Лундквист
|1-й период
|10:56
|Коннор Браун (Т. Бозак, Дж. Гардинер)
|Крис Крайдер
|13:02
|2-й период
|31:34
|Фредерик Готье
|Джей.Ти. Миллер
|39:20
|3-й период
|Рик Нэш
|41:20
|48:48
|Никита Зайцев
|Джей.Ти. Миллер (К. Хэйс, Б. Пирри)
|50:50
Серия буллитов - победный бросок
|М. Зибанежад
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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