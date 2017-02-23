«Каролина» обменяла защитника Рона Хэйнси в «Питтсбург»
«Каролина Харрикейнз» выменял своего защитника Рона Хэйнси в «Питтсбург Пингвинз», информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Пьер ЛеБрюн.
В обмен «Харрикейнз» получили выбор во втором раунде драфта-2017 и нападающего Дэнни Кристо.
В нынешнем сезоне 35-летний Хэйнси принял участие в 56 матчах, сумев набрать 14 (4+10) результативных баллов при показателе полезности «-16».
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