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23 февраля 2017, 18:53 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Каролина» обменяла защитника Рона Хэйнси в «Питтсбург»

«Каролина Харрикейнз» выменял своего защитника Рона Хэйнси в «Питтсбург Пингвинз», информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Пьер ЛеБрюн.

В обмен «Харрикейнз» получили выбор во втором раунде драфта-2017 и нападающего Дэнни Кристо.

В нынешнем сезоне 35-летний Хэйнси принял участие в 56 матчах, сумев набрать 14 (4+10) результативных баллов при показателе полезности «-16».

Каролина Харрикейнз
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