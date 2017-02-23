Как «Миннесота» стала лучшей командой «Запада»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Из двадцати студентов, сотворивших в 1980 году в Лейк-Плэсиде знаменитое «Чудо на льду», двенадцать были уроженцами Миннесоты. 48 действующих игроков НХЛ родились и выросли здесь, в Хоккейном штате, который в шутку называют одиннадцатой провинцией Канады. 55 членов Зала славы, 46 тысяч юных хоккеистов и 200 ледовых арен. Однако ни разу за 42 сезона ни одна команда из Миннесоты не выигрывала Кубок Стэнли. У нынешних «Уайлд» есть все шансы это изменить.

Хотя едва ли многие поставили бы на них полгода назад. Противоречивый сезон, отсутствие звезд, половины выборов на драфте и места под потолком зарплат вкупе с совершенно новым тренерским штабом едва ли предвещали выдающиеся результаты.

Единственное сколько-нибудь заметное усиление — Эрик Стаал, который в последние годы был, мягко говоря, не торт. Брюс Будро, возглавивший «Миннесоту» в межсезонье, привык работать с мощными командами, полными здоровых парней и суперзвезд, и по его собственному признанию не сразу понял, как работать с «Уайлд», где нет ни того, ни другого. Перед началом сезона он был не слишком оптимистичен, предполагая, что игроки поймут его систему и приспособятся к ней не раньше конца декабря.

«ОКАЗАЛОСЬ, У НИХ ПОТРЯСАЮЩАЯ ХИМИЯ».

Но они поняли быстрее. Праздновать Рождество команда отправилась, одержав подряд рекордные десять побед. Их защита стала едва ли не лучшей в лиге, а нападение, в прошлом году занимавшее почетное девятнадцатое место по количеству заброшенных шайб, неожиданно ворвалось в топ-5. Почему?

«Я ничего такого не делал, — разводит руками Будро, — Думаю, дело в том, что мы получили Эрика Стаала в компанию к Микку Койву на позиции центра», — сказал он в интервью официальном сайту лиги.

Стаал и впрямь заиграл в «Миннесоте», как в лучшие годы, добавляя команде уверенности и стабильности в самые нужные моменты, когда молодые и яркие звездочки устают сверкать. Но едва ли у кого-то повернется язык назвать его или любого другого игрока главной причиной неожиданного подъема «Уайлд».

Они не выстроены, как это часто бывает, вокруг одного героя. Вы не найдете в первой десятке лучших снайперов и бомбардиров ни одного игрока «Уайлд», хотя команда идет на третьем месте по количеству заброшенных шайб. Лидеры «Миннесоты» по этому показателю — Нино Нидеррайтер и Микаэль Гранлунд — в общем рейтинге занимают ни много ни мало 42-е и 43-е места. Забивающие сравнимое количество шайб «Питтсбург», «Вашингтон» и «Рейнджерс» представлены в первой двадцатке по меньшей мере двумя игроками.

«Довольно легко добиваться успеха, когда все стремятся к общей цели, и никто не беспокоится о славе и личных достижениях», — для нынешней «Миннесоты» громкие слова главного тренера не просто слова.

В удивительно ровной группе лидеров команды сразу шесть нападающих с почти идентичными показателями (более 0,7 очка за игру и не менее 14 шайб). Немного выделяется разве что Микаэль Гранлунд. Переместившись на правый фланг, он прибавил практически во всех компонентах игры: от выбора позиции и борьбы за шайбу до завершающих передач. Гранлунд, наконец, начал играть, как подобает девятому номеру драфта, и хотя впереди еще четверть сезона, уже побил личные рекорды результативности (не слишком, впрочем, высокие). Причина, как это часто бывает у Будро, не ясна:

«Не знаю, что повлияло, — говорит главный тренер “Уайлд”. — Я перевел его на фланг и поставил в пару с Микко. Потом мы просто добавили еще одного быстрого парня — Закера — и, оказалось, у них потрясающая химия. И с того самого момента, как мы собрали их вместе, они играют просто восхитительно».

«У НИХ ПО “ПЛЮС 30” БЛАГОДАРЯ ИГРЕ В ЗАЩИТЕ».

А пока лучший тренер 2008 года и его давний друг Джон Андерсон перемешивали тройки нападения, член Зала славы Скотт Стивенс, также пришедший в команду в межсезонье, конструировал непроходимую защиту.

И дело не только в Деване Дубнике, занимающем первое место в лиге по среднему количеству пропущенных шайб за игру (1.97), отраженных бросков (93.4), а с недавнего времени и по количеству побед. Голкипер «Миннесоты», безусловно, проводит лучший сезон в карьере, и как ни печально, почти наверняка не позволит Сергею Бобровскому замахнуться на вторую «Везину».

Но сила «Уайлд» не в том, что кто-то проводит лучший сезон. Их сила в том, что мало кто проводит «не лучший». Как неоднократно подчеркивал сам Дубник, его нынешние рекорды — заслуга всей команды, начиная c переродившегося Юнаса Бродина и Райана Сутера, проводящего сезон, вполне достойного «Норрис Трофи» (если б, конечно, не Брент Бернс), и заканчивая игроками нападения.

«Если вы посмотрите на игру в защите, — сказал Будро после недавнего мачта с “Ванкувером”, — то увидите, что они всегда находились в самых нужных местах, и удачно завершали комбинации в нападении. Но по “плюс 30” у них именно благодаря игре в защите».

Вдобавок Стивенс полностью перекроил игру в меньшинстве. Год назад «Миннесота» финишировала на 27-м месте по количеству шайб, пропущенных в неравных составах, с показателями, близкими к нынешним «Колорадо», «Аризоне» и «Ванкуверу». В этом, благодаря Стивенсу, — неожиданно поднялась на практически почетное десятое место.

«Он сотворил чудо с нашей игрой в меньшинстве, — говорит Дубник в интервью официальному сайту лиги, — Он разбирает каждый элемент. Добивается того, чтобы абсолютно все понимали, как нам надо играть в меньшинстве и это сказывается на нашей игре самым серьезным образом».

РОКОВЫЕ МАТЧИ НОМЕР СЕМЬ.

Но, пожалуй, главное, что удалось изменить самому общительному тренеру лиги, — это атмосфера в команде. Сейчас, когда игроки «Миннесоты» наперебой рассказывают об общем деле, сложно поверить, что всего год назад Майк Йео рассказывал о расколе внутри команды, а Сутер публично критиковал решения тренерского штаба.

«Брюс отличается от всех, с кем мне приходилось работать, — сказал в недавнем интервью Зак Паризе, — Мне случалось работать с теми, кто даже не здоровался при встрече. Они делали свое дело, я — свое. Но у меня никогда не было тренера, который приходил бы в раздевалку, чтобы поговорить с игроками. Не о хоккее, а просто о жизни, о семье».

Пусть у нынешней «Миннесоты» нет суперзвезд. Но, может быть, именно поэтому у нее нет и недостатков. Единственное, что может сейчас беспокоить поклонников «Уайлд», — печальная статистика Будро в плей-офф. За девять лет на посту главного тренера он выиграл восемь дивизионных титулов и Кубок президента, но ни разу не доходил до финала Кубка Стэнли. Не хватало совсем чуть-чуть: из восьми проигранных серий семь завершились со счетом 3−4. Как шутит он сам: «Моя система хорошо работает, пока дело не доходит до матча номер семь».

Будро попробует изменить это в Миннесоте. В том самом городе, где впервые вышел на лед в статусе профессионала. И где получил от старших товарищей таких тумаков, что тренеру пришлось отвезти его в госпиталь. С тех пор он выступал за пятнадцать команд и еще девять тренировал. И, наконец, вернулся туда, где все начиналось. И, судя по всему, надолго:

«Я хочу здесь обосноваться. Надеюсь, надолго, — говорит Будро. — Я пообещал жене, что мы переезжаем в последний раз».