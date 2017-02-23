Дюшейн: Надеюсь, Игинлу обменяют, и он сможет выиграть Кубок Стэнли

«Если его обменяют в клуб, у которого есть шанс выиграть Кубок Стэнли, он любой команде сможет помочь своим несравненным опытом. Надеюсь, что он сможет выиграть Кубок в этом году. Я буду очень рад, если это случится», — цитирует Дюшейна ESPN.