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23 февраля 2017, 15:12 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

НХЛ может изменить формат пятидневной паузы для клубов

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что формат пятидневной паузы, которая была впервые опробована в текущем сезоне, может быть изменён.

Это связано с плохими результатами команд, выходящими после перерыва. Две трети команд уже побывали в обязательных отпусках, во время которых, по соглашению между лигой и профсоюзом игроков, запрещён не только игровой, но и тренировочный процесс. В первых матчах после отдыха команды одержали лишь четыре победы при 16 поражениях.

«Мы постараемся выделить на паузу две недели и, возможно, разделить клубы поровну, чтобы они затем играли с соперником, который также отдыхал», — приводятся слова Дэйли на официальном сайте НХЛ.
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