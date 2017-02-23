Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ

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В матче с «Филадельфией», в котором «Вашингтон» одержал победу со счетом 4:1, россиянин отметился дублем.

Второй звездой дня стал форвард «Анахайма» Рикард Ракелль, в игре с «Бостоном» (5:3) забивший два гола. Третьей звездой признан защитник «Эдмонтона» Крис Рассел, который во встрече с «Флоридой» (4:3) отметился победной шайбой.