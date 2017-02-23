Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба НХЛ.
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В матче с «Филадельфией», в котором «Вашингтон» одержал победу со счетом 4:1, россиянин отметился дублем.
Второй звездой дня стал форвард «Анахайма» Рикард Ракелль, в игре с «Бостоном» (5:3) забивший два гола. Третьей звездой признан защитник «Эдмонтона» Крис Рассел, который во встрече с «Флоридой» (4:3) отметился победной шайбой.
|23.02.2017 04:00
|Регулярный чемпионат
|Wells Fargo Center
|Филадельфия Флайерз
|1:4
|Вашингтон Кэпиталз
|(0:2, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Барри Тротц
Вратари
|Михал Нойвирт
|Брэден Холтби
|1-й период
|Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, А. Овечкин)
|06:33
|08:16
|Клод Жиру
|15:17
|Шон Кутюрье
|Евгений Кузнецов (Дж. Карлсон, Джаст. Уильямс)
|16:28
|2-й период
|26:54
|Брэйден Шенн (Б. Мэннинг)
|28:50
|Ник Казинс
|28:50
|Радко Гудас
|Дмитрий I Орлов
|28:50
|Том Уилсон
|28:50
|Закари Сэнфорд
|35:23
|Евгений Кузнецов (Джаст. Уильямс, Т. Чорни)
|37:59
|3-й период
|Александр Овечкин
|46:14
|52:00
|Уэйн Симмондс
|Ти. Джей. Оши
|52:00
|Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, Н. Бэкстрем)
|54:43
Статистика
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Б. Шенн (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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