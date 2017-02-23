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23 февраля 2017, 11:28 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче с Филадельфией в котором столичная команда одержала победу со счетом 4:1 россиянин отметился дублем. Увеличить
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В матче с «Филадельфией», в котором «Вашингтон» одержал победу со счетом 4:1, россиянин отметился дублем.

Второй звездой дня стал форвард «Анахайма» Рикард Ракелль, в игре с «Бостоном» (5:3) забивший два гола. Третьей звездой признан защитник «Эдмонтона» Крис Рассел, который во встрече с «Флоридой» (4:3) отметился победной шайбой.

23.02.2017 04:00 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Филадельфия Флайерз 1:4 Вашингтон Кэпиталз
(0:2, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Барри Тротц
Вратари
Михал Нойвирт Брэден Холтби
1-й период
Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, А. Овечкин) 06:33
08:16 Клод Жиру
15:17 Шон Кутюрье
Евгений Кузнецов (Дж. Карлсон, Джаст. Уильямс) 16:28
2-й период
26:54 Брэйден Шенн (Б. Мэннинг)
28:50 Ник Казинс
28:50 Радко Гудас
Дмитрий I Орлов 28:50
Том Уилсон 28:50
Закари Сэнфорд 35:23
Евгений Кузнецов (Джаст. Уильямс, Т. Чорни) 37:59
3-й период
Александр Овечкин 46:14
52:00 Уэйн Симмондс
Ти. Джей. Оши 52:00
Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, Н. Бэкстрем) 54:43
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Б. Шенн (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
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