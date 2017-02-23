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23 февраля 2017, 11:25 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Дубль Рикарда Ракелля помог «Анахайму» обыграть «Бостон»

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Анахайма» на своем льду обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в Анахайме в среду, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Ондржей Каше (на 23-й минуте), Рикард Ракелль (28, 58), Джош Мэнсон (34) и Эндрю Кольяно (60). У «Бостона» забивали Брэндон Карло (10), Здено Хара (27) и Фрэнк Ватрано (52).

«Анахайм» прервал победную серию «Бостона», которая длилась четыре матча.

23.02.2017 06:30 Регулярный чемпионат Honda Center
Анахайм Дакс 5:3 Бостон Брюинз
(0:1, 3:1, 2:1)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Брюс Кэссиди
Вратари
Джонатан Бернье Туукка Раск 58:41 (Т. Раск 59:11)
1-й период
Брэндон Карло 02:00
Брэндон Карло (Д. Бэкес) 09:02
12:19 Хампус Линдхольм
Патрис Бержерон 13:01
17:44 Ондржей Каше
2-й период
22:03 Ондржей Каше (Н. Ритчи, Р. Гецлаф)
24:32 Кевин Бекса
Здено Хара (Д. Бэкес, Ф. Ватрано) 26:55
27:42 Рикард Ракелль (К. Перри)
Кеван Миллер 30:27
33:12 Джош Мэнсон (Н. Ритчи, О. Каше)
39:52 Райан Кеслер
3-й период
47:26 Эндрю Кольяно
Фрэнк Ватрано (Д. Крейчи, Кев. Миллер) 51:35
57:26 Рикард Ракелль (К. Перри, К. Бекса)
59:11 п.в. Эндрю Кольяно (Я. Сильверберг, Р. Кеслер)
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Ракелль (Анахайм Дакс), О. Каше (Анахайм Дакс), Д. Бэкес (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
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Бостон Брюинз
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