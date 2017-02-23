Дубль Рикарда Ракелля помог «Анахайму» обыграть «Бостон»

Встреча, прошедшая в Анахайме в среду, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Ондржей Каше (на 23-й минуте), Рикард Ракелль (28, 58), Джош Мэнсон (34) и Эндрю Кольяно (60). У «Бостона» забивали Брэндон Карло (10), Здено Хара (27) и Фрэнк Ватрано (52).

«Анахайм» прервал победную серию «Бостона», которая длилась четыре матча.