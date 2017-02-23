Дубль Рикарда Ракелля помог «Анахайму» обыграть «Бостон»
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Анахайма» на своем льду обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Анахайме в среду, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Ондржей Каше (на 23-й минуте), Рикард Ракелль (28, 58), Джош Мэнсон (34) и Эндрю Кольяно (60). У «Бостона» забивали Брэндон Карло (10), Здено Хара (27) и Фрэнк Ватрано (52).
«Анахайм» прервал победную серию «Бостона», которая длилась четыре матча.
|23.02.2017 06:30
|Регулярный чемпионат
|Honda Center
|Анахайм Дакс
|5:3
|Бостон Брюинз
|(0:1, 3:1, 2:1)
Главные тренеры
|Рэнди Карлайл
|Брюс Кэссиди
Вратари
|Джонатан Бернье
|Туукка Раск 58:41 (Т. Раск 59:11)
|1-й период
|Брэндон Карло
|02:00
|Брэндон Карло (Д. Бэкес)
|09:02
|12:19
|Хампус Линдхольм
|Патрис Бержерон
|13:01
|17:44
|Ондржей Каше
|2-й период
|22:03
|Ондржей Каше (Н. Ритчи, Р. Гецлаф)
|24:32
|Кевин Бекса
|Здено Хара (Д. Бэкес, Ф. Ватрано)
|26:55
|27:42
|Рикард Ракелль (К. Перри)
|Кеван Миллер
|30:27
|33:12
|Джош Мэнсон (Н. Ритчи, О. Каше)
|39:52
|Райан Кеслер
|3-й период
|47:26
|Эндрю Кольяно
|Фрэнк Ватрано (Д. Крейчи, Кев. Миллер)
|51:35
|57:26
|Рикард Ракелль (К. Перри, К. Бекса)
|59:11
|п.в.
|Эндрю Кольяно (Я. Сильверберг, Р. Кеслер)
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Р. Ракелль (Анахайм Дакс), О. Каше (Анахайм Дакс), Д. Бэкес (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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