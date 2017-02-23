Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтона» на выезде обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, прошедшая в среду в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Ларс Никлас Бекстрём (на 7-й минуте), Евгений Кузнецов (17, 38) и Ти Джей Оши (55). У «Флайерз» результативный бросок нанес Брэйден Шенн (27).
Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две голевые передачи — на Бекстрёма и на Оши. Кузнецов был признан первой звездой игры.
В другой встрече дня «Флорида» дома уступила «Эдмонтону» — 3:4 (0:1, 3:2, 0:1). Победная серия «Пантерз» до этой игры насчитывала пять матчей подряд.
|23.02.2017 04:00
|Регулярный чемпионат
|Wells Fargo Center
|Филадельфия Флайерз
|1:4
|Вашингтон Кэпиталз
|(0:2, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Барри Тротц
Вратари
|Михал Нойвирт
|Брэден Холтби
|1-й период
|Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, А. Овечкин)
|06:33
|08:16
|Клод Жиру
|15:17
|Шон Кутюрье
|Евгений Кузнецов (Дж. Карлсон, Джаст. Уильямс)
|16:28
|2-й период
|26:54
|Брэйден Шенн (Б. Мэннинг)
|28:50
|Ник Казинс
|28:50
|Радко Гудас
|Дмитрий I Орлов
|28:50
|Том Уилсон
|28:50
|Закари Сэнфорд
|35:23
|Евгений Кузнецов (Джаст. Уильямс, Т. Чорни)
|37:59
|3-й период
|Александр Овечкин
|46:14
|52:00
|Уэйн Симмондс
|Ти. Джей. Оши
|52:00
|Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, Н. Бэкстрем)
|54:43
Статистика
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Б. Шенн (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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