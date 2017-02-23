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23 февраля 2017, 9:26 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтона» на выезде обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Встреча, прошедшая в среду в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Ларс Никлас Бекстрём (на 7-й минуте), Евгений Кузнецов (17, 38) и Ти Джей Оши (55). У «Флайерз» результативный бросок нанес Брэйден Шенн (27).

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две голевые передачи — на Бекстрёма и на Оши. Кузнецов был признан первой звездой игры.

В другой встрече дня «Флорида» дома уступила «Эдмонтону» — 3:4 (0:1, 3:2, 0:1). Победная серия «Пантерз» до этой игры насчитывала пять матчей подряд.

23.02.2017 04:00 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Филадельфия Флайерз 1:4 Вашингтон Кэпиталз
(0:2, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Барри Тротц
Вратари
Михал Нойвирт Брэден Холтби
1-й период
Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, А. Овечкин) 06:33
08:16 Клод Жиру
15:17 Шон Кутюрье
Евгений Кузнецов (Дж. Карлсон, Джаст. Уильямс) 16:28
2-й период
26:54 Брэйден Шенн (Б. Мэннинг)
28:50 Ник Казинс
28:50 Радко Гудас
Дмитрий I Орлов 28:50
Том Уилсон 28:50
Закари Сэнфорд 35:23
Евгений Кузнецов (Джаст. Уильямс, Т. Чорни) 37:59
3-й период
Александр Овечкин 46:14
52:00 Уэйн Симмондс
Ти. Джей. Оши 52:00
Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, Н. Бэкстрем) 54:43
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Б. Шенн (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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