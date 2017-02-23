Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

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Встреча, прошедшая в среду в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Ларс Никлас Бекстрём (на 7-й минуте), Евгений Кузнецов (17, 38) и Ти Джей Оши (55). У «Флайерз» результативный бросок нанес Брэйден Шенн (27).

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две голевые передачи — на Бекстрёма и на Оши. Кузнецов был признан первой звездой игры.

В другой встрече дня «Флорида» дома уступила «Эдмонтону» — 3:4 (0:1, 3:2, 0:1). Победная серия «Пантерз» до этой игры насчитывала пять матчей подряд.