«Вашингтон» вызвал из АХЛ второго бомбардира «Херши» Бойда
«Вашингтон Кэпиталз» впервые вызвал из
фарм-клуба нападающего Трэвиса Бойда.
Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне 23-летний форвард набрал 43 (11+32) очка в 53 матчах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги за «Херши». Бойд является вторым бомбардиром команды.
Недавно Бойд принял участие в Матче звёзд Американской хоккейной лиги.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter