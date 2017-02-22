«Вашингтон» вызвал из АХЛ второго бомбардира «Херши» Бойда

Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В нынешнем сезоне 23-летний форвард набрал 43 (11+32) очка в 53 матчах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги за «Херши». Бойд является вторым бомбардиром команды.



Недавно Бойд принял участие в Матче звёзд Американской хоккейной лиги.