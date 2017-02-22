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22 февраля 2017, 16:58 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вашингтон» вызвал из АХЛ второго бомбардира «Херши» Бойда

«Вашингтон Кэпиталз» впервые вызвал из фарм-клуба нападающего Трэвиса Бойда.

Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард набрал 43 (11+32) очка в 53 матчах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги за «Херши». Бойд является вторым бомбардиром команды.

Недавно Бойд принял участие в Матче звёзд Американской хоккейной лиги.

Вашингтон Кэпиталз
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