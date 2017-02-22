Бэбкок: Полевые игроки «Торонто» выручили Андерсена

«В начале игры мы смотрелись неплохо, а вот Андерсен — нет. Потом он сделал пару хороших сейвов, и мы в итоге выиграли. Были матчи, когда Фредди выручал нас, сегодня мы выручили его. И это хорошо.



Это была одна из тех игр, где мы были уверены в том, что получим свой шанс», — цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.