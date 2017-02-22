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22 февраля 2017, 12:09 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бэбкок: Полевые игроки «Торонто» выручили Андерсена

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок прокомментировал победу над «Виннипег Джетс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«В начале игры мы смотрелись неплохо, а вот Андерсен — нет. Потом он сделал пару хороших сейвов, и мы в итоге выиграли. Были матчи, когда Фредди выручал нас, сегодня мы выручили его. И это хорошо.

Это была одна из тех игр, где мы были уверены в том, что получим свой шанс», — цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.

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