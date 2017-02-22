Третьей звездой совместно стали «Тройняшки» из «Тампы» — Онрджей Палат, Тайлер Джонсон и Никита Кучеров. На троих они набрали 8 (3+5) очков в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1).



Второй звездой назван форвард «НэшвиллПредаторз» Филип Форсберг, в матче с «Калгари Флэймз» (5:6 ОТ) сделавший хет-трик за 8 минут 37 секунд.



Первой звездой признан капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз, набравший 5 (3+2) очков в матче с «Миннесота Уайлд» (5:3).