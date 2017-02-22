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22 февраля 2017, 10:51 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Тэйвз, Форсберг и тройка Кучерова — звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Третьей звездой совместно стали «Тройняшки» из «Тампы» — Онрджей Палат, Тайлер Джонсон и Никита Кучеров. На троих они набрали 8 (3+5) очков в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1).

Второй звездой назван форвард «НэшвиллПредаторз» Филип Форсберг, в матче с «Калгари Флэймз» (5:6 ОТ) сделавший хет-трик за 8 минут 37 секунд.

Первой звездой признан капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз, набравший 5 (3+2) очков в матче с «Миннесота Уайлд» (5:3).
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