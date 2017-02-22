Отец Радулова: Александр уже давно адаптировался к жизни в Северной Америке
МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» Александр Радулов уже давно адаптировался к жизни в Северной Америке. Об этом ТАСС рассказал отец игрока Валерий Радулов.
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Радулов минувшим летом перешел в «Монреаль» из ЦСКА, в составе которого становился чемпионом России и финалистом Кубка Гагарина. В 57 матчах текущего сезона форвард набрал 42 очка (14 голов + 28 передач) и идет на втором месте в списке бомбардиров своей команды. С 2004 по 2006 год форвард выступал за клуб канадской молодежной лиги Квебека «Квебек», а с 2006 по 2008 год и в 2012 году — за клуб НХЛ «Нэшвилл».
«Адаптация у него уже прошла в плане жилья и быта, тем более он жил в Америке раньше. В Монреале примерно такие же условия, как в Москве — тоже зима, — сказал
«Матчи его, как и все здесь, смотрю только по телевизору, отдельные нарезки. Там он действует немного
Ранее появлялась информация, что Радулов, у которого с «Монреалем» однолетний контракт, хотел бы продлить его либо на три года, либо на шесть лет.
«Он сам решал, уезжать туда или нет. Я ему сказал, если хочешь, то езжай. Доиграет сезон, а там видно будет. Если это ему нравится, значит он там останется, если нет — вернется, он взрослый человек — сам примет решение», — подчеркнул
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