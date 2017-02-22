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22 февраля 2017, 10:19 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Российский форвард «Тампы» Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Нападающий «Тампы-Бэй» россиянин Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Первым в списке лучших игроков дня стал форвард Чикаго Джонатан Тэйвз. Увеличить
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Кучеров поучаствовал во всех четырех голах своей команды в победном матче против «Эдмонтона» (4:1), забросив шайбу и сделав три результативные передачи. 23-летний россиянин в третий раз за карьеру набрал четыре балла в одном матче.

Первым в списке лучших игроков дня стал форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз, в активе которого 5 очков (3 шайбы + 2 результативные передачи) в матче с «Миннесотой (5:3). Второй звездой назван нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг, забросивший три шайбы в проигранной в овертайме встрече с «Калгари» (5:6).

Тампа-Бэй Лайтнинг
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Новости НХЛ

Гол и три передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Эдмонтоном» в матче НХЛ

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт. «Тампа Бэй Лайтнинг» на своей арене нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором российский форвард «молний» Никита Кучеров принял участие во всех голах своей команды.
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