Тренер «Бостона» не исключил возвращения в клуб российского хоккеиста Хохлачева

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я работал с Хохлачевым еще в «Провиденс» (фарм-клуб «Бостона — прим. ТАСС), он отлично выполнял свою работу, — сказал Кэссиди. — Алекс — старательный и талантливый игрок, с которым было приятно находиться в одном коллективе, он отлично проявлял себя. Его возвращение? Почему бы и нет, все возможно».

«Думаю, что у “Бостона” сохранилась часть прав на Хохлачева, но этот момент необходимо уточнить», — добавил собеседник агентства.

Хохлачев начинал карьеру в московском «Спартаке». В 2011 году нападающий был задрафтован под общим 40-м номером «Бостоном», в системе которого находился с сезона-2012/13. Основную часть заокеанской карьеры форвард провел в «Провиденс». В НХЛ Хохлачев в общей сложности провел девять матчей, не отметившись баллами за результативность, в составе «Провиденс» россиянин провел 191 матч, набрав 171 очко (61 шайба + 110 передач).

Также россиянин выступал в клубе хоккейной лиги Онтарио «Виндзор Спитфайрз» (2010−2012, 2013), проведя 152 матча и набрав 193 очка (81+112). В первой половине сезона-2012/13 Хохлачев провел 26 матчей (7 очков) за московский «Спартак».

Летом 2016 года форвард подписал двухлетний контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА, в прошедшем регулярном чемпионате он провел 25 матчей, набрал 10 (5+5) очков. 23-летний Хохлачев является серебряным (2012) и бронзовым (2013) призером молодежных чемпионатов мира.