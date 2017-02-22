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22 февраля 2017, 8:46 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Гол и три передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Эдмонтоном» в матче НХЛ

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт. «Тампа Бэй Лайтнинг» на своей арене нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором российский форвард «молний» Никита Кучеров принял участие во всех голах своей команды.

Игра, состоявшаяся во вторник в Тампе, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). В составе победителей две шайбы забросил Ондржей Палат (5-я и 21-я минуты), еще по голу записали на свой счет россияне Кучеров (41) и Владислав Наместников (60). Помимо гола Кучеров отдал три голевые передачи. У «Эдмонтона» отличился Ииро Пакаринен (31).

После игры Кучеров был признан второй звездой матча.

Результаты других матчей дня:

«Торонто Мейпл Лифс» — «Виннипег Джетс» — 5:4 (в овертайме),

«Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3,

«Нэшвилл Предаторз» — «Калгари Флэймз» — 5:6 (в овертайме),

«Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхокс» — 3:5,

«Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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