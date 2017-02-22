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22 февраля 2017, 8:22 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть на выезде «Каролину» в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» на выезде нанесли поражение «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

<em>МОСКВА 22 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Хоккеисты Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> на выезде нанесли поражение Каролине Харрикейнз в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник в Роли, завершилась победой «Пингвинз» со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Скотт Уилсон (3-я минута), Сидни Кросби (37) и Евгений Малкин (50). У «Каролины» отличился Джефф Скиннер (9).

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» на выезде по буллитам обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2. Российские защитники «Монреаля» Алексей Емелин и Андрей Марков записали на свой счет по одной голевой передаче, а Александр Радулов реализовал свой буллит.

Еще одна игра завершилась гостевой победой «Оттавы Сенаторз» над «Нью-Джерси Девилз» со счетом 2:1.

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