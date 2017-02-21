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21 февраля 2017, 21:43 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Боумэн: Не стоит ждать громких обменов с участием «Чикаго»

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн сообщил, что команда рассчитывает на молодых игроков и не собирается совершать громкие обмены перед дедлайном.

«Команда добилась поставленных задач. Мы стали играть в командный хоккей, молодые ребята становятся игроками основы. Все называют их новичками, но они уже провели по 50−60 игр. Они новички с точки зрения правил, но я их уже такими не считаю. Я всем объясняю, что они часть нашей команды. Они уже не беспокоятся, что их могут отправить в младшие лиги. Они уже как все остальные. И по ходу сезона они прибавляют.

У молодых есть потенциал, в марте они будут лучше, чем были в ноябре. А вот ветераны прибавлять уже не смогут, они поддерживают уровень своей игры. Они уже вышли на свой максимум. Но как усиливать игру команды, если у тебя нет молодёжи и ты будешь играть одним составом? Это можно сделать только за счёт молодых игроков, которые должны прибавлять по ходу чемпионата. Если в команде одни ветераны, то прибавить по ходу сезона не получится. По этой причине я не заинтересован в аренде игроков. Я это не обсуждаю. Если мы возьмём игрока, то только для углубления состава. Так что громких обменов с нашим участием не стоит ждать. Таких планов у нас нет. Надо усиливаться за счёт своих ресурсов. Сложно усиливать состав, приобретая игроков по обмену или подписывая свободных агентов. Я не хочу терять молодых ребят», — приводятся слова Боумэна на официальном сайте НХЛ.

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