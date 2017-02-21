Блейк Уилер: Малкина не дисквалифицировали из-за двойных стандартов
Капитан «Виннипега» Блейк Уилер вспомнил эпизод с хитом нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина после двухмачтовой дисквалификации партнера по «Джетс» Джейкоба Траубы. Он обвинил лигу в наличии двойных стандартов для простых и звездных игроков.
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Видимо, что-то случилось...
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— Малкин точно знал, что делает, — сказал Уилер. —
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