Блейк Уилер: Малкина не дисквалифицировали из-за двойных стандартов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Малкин точно знал, что делает, — сказал Уилер. — Из-за двойных стандартов его не наказали за силовой прием, аналогичный которому Троуба провел на Марке Стоуне из «Оттавы», за что получил двухмачтовую дисквалификацию.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Jets' Blake Wheeler clearly frustrated that Malkin wasn't suspended for what he feels was similar hit on him that Trouba got 2 games for</p>— Pierre LeBrun (@Real_ESPNLeBrun) <a href="https://twitter.com/Real_ESPNLeBrun/status/834090264021053440">21 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>