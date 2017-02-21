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21 февраля 2017, 21:01 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Блейк Уилер: Малкина не дисквалифицировали из-за двойных стандартов

‪Капитан «Виннипега» Блейк Уилер вспомнил эпизод с хитом нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина после двухмачтовой дисквалификации партнера по «Джетс» Джейкоба Траубы. Он обвинил лигу в наличии двойных стандартов для простых и звездных игроков.

Капитан <span class=error>Виннипега</span> <span class=error>Блейк</span> <span class=error>Уилер</span> вспомнил эпизод с хитом Евгения <span class=error>Малкина</span> после двухмачтовой дисквалификации партнера по <span class=error>Джетс</span> Джейкоба <span class=error>Троубы</span>. Увеличить
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— Малкин точно знал, что делает, — сказал Уилер. — Из-за двойных стандартов его не наказали за силовой прием, аналогичный которому Троуба провел на Марке Стоуне из «Оттавы», за что получил двухмачтовую дисквалификацию.

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