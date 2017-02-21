Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос провёл первую ледовую тренировку после травмы
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос возобновил ледовые тренировки, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Генеральный менеджер команды Стив Айзерман не исключил вероятности, что капитан «молний» сыграет в текущем сезоне.
21 февраля он впервые вышел на лёд после того, как 15 ноября получил травму колена. Стэмкос занимался перед тренировкой команды, катался и бросал по воротам.
«Восстановление идёт хорошо. Он хорошо себя чувствует, но мы пока не можем сказать, когда он вернётся в состав», — сказал Айзерман.
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