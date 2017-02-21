Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос провёл первую ледовую тренировку после травмы

Генеральный менеджер команды Стив Айзерман не исключил вероятности, что капитан «молний» сыграет в текущем сезоне.



21 февраля он впервые вышел на лёд после того, как 15 ноября получил травму колена. Стэмкос занимался перед тренировкой команды, катался и бросал по воротам.



«Восстановление идёт хорошо. Он хорошо себя чувствует, но мы пока не можем сказать, когда он вернётся в состав», — сказал Айзерман.