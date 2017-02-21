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21 февраля 2017, 20:43 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос провёл первую ледовую тренировку после травмы

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос возобновил ледовые тренировки, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Генеральный менеджер команды Стив Айзерман не исключил вероятности, что капитан «молний» сыграет в текущем сезоне.

21 февраля он впервые вышел на лёд после того, как 15 ноября получил травму колена. Стэмкос занимался перед тренировкой команды, катался и бросал по воротам.

«Восстановление идёт хорошо. Он хорошо себя чувствует, но мы пока не можем сказать, когда он вернётся в состав», — сказал Айзерман.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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Генеральный менеджер «Тампа-Бэй» Стив Айзерман заявил, что клуб продолжает бороться за попадание в плей-офф и не собирается устраивать распродажу перед дедлайном. На данный момент «Молнии» идут на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 6 очков.
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