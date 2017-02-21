«Сент-Луис» отправил Барбашева в АХЛ, несмотря на похвалу от тренера

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В текущем сезоне 21-летний форвард дебютировал в лиге и провел в составе команды 12 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка.

Отметим, что ранее главный тренер «Блюз» Майк Йео заявил следующее: