«Сент-Луис» отправил Барбашева в АХЛ, несмотря на похвалу от тренера
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отправлен в
фарм-клуб «Чикаго», сообщает сайт клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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В текущем сезоне 21-летний форвард дебютировал в лиге и провел в составе команды 12 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка.
Отметим, что ранее главный тренер «Блюз» Майк Йео заявил следующее:
— Когда хоккеист хорошо выполняет свою работу, стараешься найти повод поставить его в состав, — цитирует St. Louis
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