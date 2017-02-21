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21 февраля 2017, 19:26 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Сент-Луис» отправил Барбашева в АХЛ, несмотря на похвалу от тренера

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отправлен в фарм-клуб «Чикаго», сообщает сайт клуба.

Нападающий Сент-<span class=error>Луиса</span> Иван <span class=error>Барбашев</span> отправлен в <nobr>фарм-клуб</nobr> Чикаго. Увеличить
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В текущем сезоне 21-летний форвард дебютировал в лиге и провел в составе команды 12 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка.

Отметим, что ранее главный тренер «Блюз» Майк Йео заявил следующее:

— Когда хоккеист хорошо выполняет свою работу, стараешься найти повод поставить его в состав, — цитирует St. Louis Post-Dispatch Йео. — Главное то, что игрок дает своей команде. Барбашев умеет быть эффективным и вносит свой вклад в победы, делает свои смены ключевыми.

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