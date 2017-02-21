Нападающий Артур Тянулин стал второй звездой матча OHL

20-летний россиянин отметился одной заброшенной шайбой и тремя бросками по воротам. В текущем сезоне, третьем для Тянулина в OHL, он набрал 66 (21+45) очков в 55 встречах при показателе полезности «-11». За всё время выступления в хоккейной лиге Онтарио форвард набрал 124 (44+80) очка в 135 матчах.