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21 февраля 2017, 18:34 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Артур Тянулин стал второй звездой матча OHL

Нападающий «Оттавы 67» Артур Тянулин стал второй звездой матча OHL c «Лондон Найтс», который завершился со счётом 2:4.

20-летний россиянин отметился одной заброшенной шайбой и тремя бросками по воротам. В текущем сезоне, третьем для Тянулина в OHL, он набрал 66 (21+45) очков в 55 встречах при показателе полезности «-11». За всё время выступления в хоккейной лиге Онтарио форвард набрал 124 (44+80) очка в 135 матчах.
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