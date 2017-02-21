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21 февраля 2017, 17:07 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Сент-Луис» хочет за Шаттенкирка топ-проспекта, выбор в первом раунде и один пик

Защитник Кевин Шаттенкирк может покинуть «Сент-ЛуисБлюз» до дедлайна.

Хоккеистом интересовались «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мэйпл Лифс» и другие клубы. Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг готов отпустить защитника в обмен на высоко котирующегося проспекта, выбор в первом раунде драфта и ещё один пик.

Однако клубы не хотят отдавать столь много за хоккеиста, который летом должен стать неограниченно свободным агентом. «Сент-Луис» в свою очередь не готов заключить с защитником новый контракт на его условиях. Хоккеист хочет получать порядка 7 млн долларов за сезон.

Сент-Луис Блюз
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