Первой звездой признан нападающий «Акади-Батхерст» Кристоф Буавен. Канадский форвард набрал 9 (4+5) очков в 3 матчах при показателе полезности «+8».



Второй звездой назван защитник «Сент-Джона» Тома Шабо. Проспект «Оттавы» набрал 7 (2+5) очков в 4 матчах при показателе полезности «+6».



Третьей звездой стал нападающий «Гатино» Виталий Абрамов. Проспект «Коламбуса» набрал 8 (5+3) очков в 4 матчах при показателе полезности «+5».