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21 февраля 2017, 16:15 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Абрамов — третья звезда недели в QMJHL

Юниорская лига Квебека определила лучших игроков прошлой недели.

Первой звездой признан нападающий «Акади-Батхерст» Кристоф Буавен. Канадский форвард набрал 9 (4+5) очков в 3 матчах при показателе полезности «+8».

Второй звездой назван защитник «Сент-Джона» Тома Шабо. Проспект «Оттавы» набрал 7 (2+5) очков в 4 матчах при показателе полезности «+6».

Третьей звездой стал нападающий «Гатино» Виталий Абрамов. Проспект «Коламбуса» набрал 8 (5+3) очков в 4 матчах при показателе полезности «+5».
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