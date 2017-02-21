Тарасенко подарил 11-летней девочке, больной раком, билеты на матчи

Арианне Дуган сегодня исполнилось 11 лет, она в ответ подарила Тарасенко торт, а от клуба получила свитер с номером 91.

В три года у Дуган обнаружена злокачественная опухоль — нейробластома. Тарасенко познакомился с девочкой еще в октябре 2015 года во время благотворительного вечера.