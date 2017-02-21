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21 февраля 2017, 16:07 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Тарасенко подарил 11-летней девочке, больной раком, билеты на матчи

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко подарил два билета на выездные матчи команды против «Аризоны» и «Колорады» поклоннице, больной раком.

Арианне Дуган сегодня исполнилось 11 лет, она в ответ подарила Тарасенко торт, а от клуба получила свитер с номером 91.

В три года у Дуган обнаружена злокачественная опухоль — нейробластома. Тарасенко познакомился с девочкой еще в октябре 2015 года во время благотворительного вечера.

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