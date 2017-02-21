Тарасенко подарил 11-летней девочке, больной раком, билеты на матчи
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко подарил два билета на выездные матчи команды против «Аризоны» и «Колорады» поклоннице, больной раком.
Арианне Дуган сегодня исполнилось 11 лет, она в ответ подарила Тарасенко торт, а от клуба получила свитер с номером 91.
В три года у Дуган обнаружена злокачественная опухоль — нейробластома. Тарасенко познакомился с девочкой еще в октябре 2015 года во время благотворительного вечера.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter