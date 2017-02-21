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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28850161/
21 февраля 2017, 14:29 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Доун сравнялся с Шенаханом и вышел на 15-е место по матчам в НХЛ

Капитан «Аризоны» Шейн Доун провел 1524-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Анахаймом» (3:2) 40-летний форвард провел на площадке 12 минут 6 секунд и отметился голевой передачей, заработав показатель полезности «+1». Также на счету Доуна две минуты штрафа.

Таким образом, Доун догнал по числу матчей в НХЛ канадца Брендана Шенахана, который занимает 15-е место по этому показателю в истории лиги.

На 14-м месте идет продолжающий карьеру за «Колорадо» Джером Игинла (1531), а на 13-м — форвард «Детройта» и «Бостона» 1950−1970-х годов Джонни Буцик.

Аризона Койотс
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