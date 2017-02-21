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21 февраля 2017, 14:09 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Голкипер «Лос-Анджелеса» Куик планирует вернуться после травмы в марте

Голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик успешно проходит лечение и вскоре должен восстановиться после травмы паха, полученной в первом же матче сезона.

Игрок тренируется в щадящем режиме. В команде планируют, что он сможет вернуться в команду в первой половине марта.

«На данный момент моё лечение проходит очень хорошо», — сказал Куик.

«Мы определимся, когда выпускать его на матч, после того как понаблюдаем за ним каждый день в условиях, приближенных к игровым. Здесь не может быть никаких крайних сроков, графиков», — сказал главный тренер «Кингз» Дэррил Саттер.

Лос-Анджелес Кингз
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