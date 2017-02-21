Голкипер «Лос-Анджелеса» Куик планирует вернуться после травмы в марте

Игрок тренируется в щадящем режиме. В команде планируют, что он сможет вернуться в команду в первой половине марта.



«На данный момент моё лечение проходит очень хорошо», — сказал Куик.



«Мы определимся, когда выпускать его на матч, после того как понаблюдаем за ним каждый день в условиях, приближенных к игровым. Здесь не может быть никаких крайних сроков, графиков», — сказал главный тренер «Кингз» Дэррил Саттер.