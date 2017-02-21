Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28849173/
21 февраля 2017, 14:01 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Почему Павел Буре отказался от гражданства США?

Что послужило поводом для Павла Буре, чтобы сдать свой американский паспорт.

Что послужило поводом для Павла Буре чтобы сдать свой американский паспорт. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хоккеист Павел Буре в представлении не нуждается. Русская ракета, чемпион мира-90, серебряный и бронзовый призер двух Олимпиад, трехкратный обладатель приза «Морис Ришар» — лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. В 2012 году он был включен в Зал хоккейной славы в Торонто, хотя никогда не выигрывал Кубок Стэнли, будучи наиболее близок к нему только однажды — в 1994 году, когда его «Ванкувер» уступил в 7-м матче «Рейнджерс».

Американское гражданство у Павла появилось на рубеже веков. И, по собственному признанию, было нужно ему для удобства. Год назад Буре решил от него отказаться, но широкую огласку этот факт получил только сейчас.

С 1991 по 1998 Павел выступал в Канаде за «Ванкувер», потом перебрался во «Флориду», а закончил карьеру в «Рейнджерс». Точно известно, что у него осталась недвижимость во Флориде, где очень жарко летом, но крайне приятно в остальные времена года.

С Америкой его связывает не только это. Брат Павла — Валерий имеет американский паспорт и женат на американской актрисе Кэндис Кэмерон, с которой по сей день живет вместе в Калифорнии.

Павел же постоянно проживает в Москве, работает президентом Лиги легенд (международной лиги ветеранов хоккея возрастом старше 45 лет). Женат на россиянке — Алине Хасановой, в России у него родились дети, Павел и Палина. Скорее всего, у него остался вид на жительство в США, а если у него периодически истекает срок, то продлить его для Буре — не проблема. Так что в свой дом или в гости к брату он может ездить без особых проблем, а удобный «мировой проездной» — паспорт гражданина Соединенных Штатов ему просто не нужен.

Случай, произошедший с Буре, достаточно редкий. Но не уникальный. Многие российские игроки, долгое время выступавшие в НХЛ, по окончании карьеры остались жить в США и Канаде. Достаточно назвать фамилии Валерия Буре, Владимира Малахова, Сергея Брылина, Сергея Гончара, Евгения Набокова, Сергея Зубова и других. Однако достоверно неизвестно, у кого из них есть американское гражданство или только вид на жительство. Хотя в большинстве случаев речь идет именно о гражданстве. Некоторые из них вернулись работать в Россию, где их опыт и знания востребованы в отечественном хоккее. Алексей Жамнов трудится в сборной России и московском «Спартаке». По его словам, он являлся обладателем грин-карты (вида на жительство). Но после того, как к нему обратились американские власти с просьбой об обязательном получении гражданства (эта процедура, как правило, происходит через три года обладания грин-картой), то Жамнов предпочел ее сдать. Похожая история была и с другим известным в прошлом хоккеистом Сергеем Макаровым. Он также не стал получать гражданство и сдал свою грин-карту. В то же время американский паспорт, вероятно, имеется у президента хабаровского «Амура» Александра Могильного и менеджера ЦСКА по селекции Сергея Федорова. Но, возможно, что-то и поменялось. Об этом они не распространяются.

Ванкувер Кэнакс
Новости Матчи Состав Статистика
Флорида Пантерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Месси поставил ультиматум руководству "Барсы". Кто должен уйти

Резцова уничтожила Акимову

Вместо перехода в "Спартак" - перевод в дубль