Почему Павел Буре отказался от гражданства США?

Хоккеист Павел Буре в представлении не нуждается. Русская ракета, чемпион мира-90, серебряный и бронзовый призер двух Олимпиад, трехкратный обладатель приза «Морис Ришар» — лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. В 2012 году он был включен в Зал хоккейной славы в Торонто, хотя никогда не выигрывал Кубок Стэнли, будучи наиболее близок к нему только однажды — в 1994 году, когда его «Ванкувер» уступил в 7-м матче «Рейнджерс».

Американское гражданство у Павла появилось на рубеже веков. И, по собственному признанию, было нужно ему для удобства. Год назад Буре решил от него отказаться, но широкую огласку этот факт получил только сейчас.

С 1991 по 1998 Павел выступал в Канаде за «Ванкувер», потом перебрался во «Флориду», а закончил карьеру в «Рейнджерс». Точно известно, что у него осталась недвижимость во Флориде, где очень жарко летом, но крайне приятно в остальные времена года.

С Америкой его связывает не только это. Брат Павла — Валерий имеет американский паспорт и женат на американской актрисе Кэндис Кэмерон, с которой по сей день живет вместе в Калифорнии.

Павел же постоянно проживает в Москве, работает президентом Лиги легенд (международной лиги ветеранов хоккея возрастом старше 45 лет). Женат на россиянке — Алине Хасановой, в России у него родились дети, Павел и Палина. Скорее всего, у него остался вид на жительство в США, а если у него периодически истекает срок, то продлить его для Буре — не проблема. Так что в свой дом или в гости к брату он может ездить без особых проблем, а удобный «мировой проездной» — паспорт гражданина Соединенных Штатов ему просто не нужен.