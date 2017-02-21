Почему Павел Буре отказался от гражданства США?
Что послужило поводом для Павла Буре, чтобы сдать свой американский паспорт.
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Хоккеист Павел Буре в представлении не нуждается. Русская ракета, чемпион мира-90, серебряный и бронзовый призер двух Олимпиад, трехкратный обладатель приза «Морис Ришар» — лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. В 2012 году он был включен в Зал хоккейной славы в Торонто, хотя никогда не выигрывал Кубок Стэнли, будучи наиболее близок к нему только однажды — в 1994 году, когда его «Ванкувер» уступил в 7-м матче «Рейнджерс».
Американское гражданство у Павла появилось на рубеже веков. И, по собственному признанию, было нужно ему для удобства. Год назад Буре решил от него отказаться, но широкую огласку этот факт получил только сейчас.
С 1991 по 1998 Павел выступал в Канаде за «Ванкувер», потом перебрался во «Флориду», а закончил карьеру в «Рейнджерс». Точно известно, что у него осталась недвижимость во Флориде, где очень жарко летом, но крайне приятно в остальные времена года.
С Америкой его связывает не только это. Брат Павла — Валерий имеет американский паспорт и женат на американской актрисе Кэндис Кэмерон, с которой по сей день живет вместе в Калифорнии.
Павел же постоянно проживает в Москве, работает президентом Лиги легенд (международной лиги ветеранов хоккея возрастом старше 45 лет). Женат на россиянке — Алине Хасановой, в России у него родились дети, Павел и Палина. Скорее всего, у него остался вид на жительство в США, а если у него периодически истекает срок, то продлить его для Буре — не проблема. Так что в свой дом или в гости к брату он может ездить без особых проблем, а удобный «мировой проездной» — паспорт гражданина Соединенных Штатов ему просто не нужен.
Случай, произошедший с Буре, достаточно редкий. Но не уникальный. Многие российские игроки, долгое время выступавшие в НХЛ, по окончании карьеры остались жить в США и Канаде. Достаточно назвать фамилии Валерия Буре, Владимира Малахова, Сергея Брылина, Сергея Гончара, Евгения Набокова, Сергея Зубова и других. Однако достоверно неизвестно, у кого из них есть американское гражданство или только вид на жительство. Хотя в большинстве случаев речь идет именно о гражданстве. Некоторые из них вернулись работать в Россию, где их опыт и знания востребованы в отечественном хоккее. Алексей Жамнов трудится в сборной России и московском «Спартаке». По его словам, он являлся обладателем
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