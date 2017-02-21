Вячеслав Фетисов: Может быть, Буре хочет стать большим начальником? Желаю ему удачи

Сегодня стало известно, что легенда отечественного хоккея отказался от гражданства США.

— Я слышал об этом, но мотивы мне не известны, — сказал Фетисов. — В личных беседах мы не затрагивали данную тему. Наверное, Павел захотел оставить один паспорт, российский.

— Как думаете, этот отказ что-то означает или это просто юридический факт?