Буре заявил, что он русский и поэтому отказался от гражданства США еще год назад
МОСКВА, 21 фев —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Известный советский и российский хоккеист Павел Буре заявил агентству «Р-Спорт», что он является русским человеком и поэтому отказался от американского гражданства еще год назад.
Во вторник стало известно, что чемпион мира 1990 года, член Зала хоккейной славы НХЛ и Международной федерации хоккея (IIHF) Буре принял решение отказаться от американского гражданства.
«Причина?
Буре выступал в НХЛ с 1991 по 2003 год за «Ванкувер», «Флориду» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2012 году форвард был включен в Зал славы НХЛ. Буре стал первым российским хоккеистом, чей номер был выведен из обращения клубом НХЛ.
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