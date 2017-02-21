Буре заявил, что он русский и поэтому отказался от гражданства США еще год назад

Во вторник стало известно, что чемпион мира 1990 года, член Зала хоккейной славы НХЛ и Международной федерации хоккея (IIHF) Буре принял решение отказаться от американского гражданства.

«Причина? Во-первых, я — русский человек, я всю жизнь говорил, что мой дом — Москва. Когда я там (в США) работал, это было одно. Но я давно не играю в хоккей, — сказал Буре по телефону. — Последние 6 лет я постоянно живу в России со своей семьей, поэтому это для меня естественный и нормальный шаг. Я еще год назад отказался от американского гражданства, отдал паспорт США, потому что оно мне не нужно. Может, для кого-то этот шаг удивителен, но для меня нет. Я — русский человек, я живу в России, в Москве».

Буре выступал в НХЛ с 1991 по 2003 год за «Ванкувер», «Флориду» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2012 году форвард был включен в Зал славы НХЛ. Буре стал первым российским хоккеистом, чей номер был выведен из обращения клубом НХЛ.