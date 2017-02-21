Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28847404/
21 февраля 2017, 12:01 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Буре заявил, что он русский и поэтому отказался от гражданства США еще год назад

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Известный советский и российский хоккеист Павел Буре заявил агентству «Р-Спорт», что он является русским человеком и поэтому отказался от американского гражданства еще год назад.

Во вторник стало известно, что чемпион мира 1990 года, член Зала хоккейной славы НХЛ и Международной федерации хоккея (IIHF) Буре принял решение отказаться от американского гражданства.

«Причина? Во-первых, я — русский человек, я всю жизнь говорил, что мой дом — Москва. Когда я там (в США) работал, это было одно. Но я давно не играю в хоккей, — сказал Буре по телефону. — Последние 6 лет я постоянно живу в России со своей семьей, поэтому это для меня естественный и нормальный шаг. Я еще год назад отказался от американского гражданства, отдал паспорт США, потому что оно мне не нужно. Может, для кого-то этот шаг удивителен, но для меня нет. Я — русский человек, я живу в России, в Москве».

Буре выступал в НХЛ с 1991 по 2003 год за «Ванкувер», «Флориду» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2012 году форвард был включен в Зал славы НХЛ. Буре стал первым российским хоккеистом, чей номер был выведен из обращения клубом НХЛ.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Павел Буре объяснил, почему отказался от гражданства США