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21 февраля 2017, 11:28 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Александр Медведев передал Павлу Буре «респект и уважуху» за отказ от гражданства США

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Член совета директоров КХЛ и петербургского СКА Александр Медведев заявил агентству «Р-Спорт», что отказ известного советского и российского хоккеиста Павла Буре от американского гражданства вызывает уважение.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов. </em>Член совета директоров <span class=error>КХЛ</span> и петербургского <span class=error>СКА</span> Александр <span class=error>Медведев</span> заявил агентству Р-Спорт что отказ известного советского и российского хоккеиста Павла Буре от американского гражданства вызывает уважение. Увеличить
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Во вторник RT со ссылкой на отчет министерства финансов США сообщил, что чемпион мира 1990 года, член Зала хоккейной славы НХЛ и IIHF Буре принял решение отказаться от американского гражданства.

«Считаю, если он принял такое решение, то к этому можно отнестись только с уважением. Потому что много у нас обсуждают, есть ли возможность иметь двойное гражданство, нет ли такой возможности… Павлу “респект и уважуха”, что называется. У меня нет никаких сомнений, что Павел принесет много пользы российскому хоккею», — сказал Медведев по телефону.

Отвечая на вопрос о возможной государственной должности для Буре в России Медведев заметил, что «государственные должности обсуждает государство».

«У меня здесь комментариев нет. Но то, что он может найти себя на любом уровне, я могу подтвердить, поскольку имел возможность обсуждать с ним разные хоккейные темы. Давайте подождем, если он начнет работать, будет здорово», — пояснил собеседник агентства.
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Чемпион мира по хоккею, член Зала славы НХЛ Павел Буре отказался от гражданства США

Чемпион мира по хоккею, член Зала славы НХЛ Павел Буре отказался от гражданства США

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт. Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР, экс-форвард клубов НХЛ «Ванкувер», «Флорида» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Буре отказался от американского гражданства, сообщает RT со ссылкой на отчет Министерства финансов США.
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