Александр Медведев передал Павлу Буре «респект и уважуху» за отказ от гражданства США

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Во вторник RT со ссылкой на отчет министерства финансов США сообщил, что чемпион мира 1990 года, член Зала хоккейной славы НХЛ и IIHF Буре принял решение отказаться от американского гражданства.

«Считаю, если он принял такое решение, то к этому можно отнестись только с уважением. Потому что много у нас обсуждают, есть ли возможность иметь двойное гражданство, нет ли такой возможности… Павлу “респект и уважуха”, что называется. У меня нет никаких сомнений, что Павел принесет много пользы российскому хоккею», — сказал Медведев по телефону.

Отвечая на вопрос о возможной государственной должности для Буре в России Медведев заметил, что «государственные должности обсуждает государство».

«У меня здесь комментариев нет. Но то, что он может найти себя на любом уровне, я могу подтвердить, поскольку имел возможность обсуждать с ним разные хоккейные темы. Давайте подождем, если он начнет работать, будет здорово», — пояснил собеседник агентства.