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21 февраля 2017, 10:01 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Чемпион мира по хоккею, член Зала славы НХЛ Павел Буре отказался от гражданства США

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт. Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР, экс-форвард клубов НХЛ «Ванкувер», «Флорида» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Буре отказался от американского гражданства, сообщает RT со ссылкой на отчет Министерства финансов США.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР <nobr>экс-форвард</nobr> клубов <span class=error>НХЛ</span> Ванкувер Флорида и Нью-Йорк Рейнджерс Павел Буре отказался от американского гражданства сообщает RT со ссылкой на отчет Министерства финансов США. Увеличить
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Буре отказался комментировать свое решение. «Я не уверен, что я буду с вами это обсуждать», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос СМИ.

Буре выступал в НХЛ с 1991 по 2003 год. В 2012 году форвард был включен в Зал славы НХЛ. Он также является членом Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF). Буре стал первым российским хоккеистом, чей номер был выведен из обращения клубом НХЛ.

В составе сборной СССР в 1990 году он стал чемпионом мира. В составе сборной России в 1998 году стал серебряным призером Олимпиады, в 2002-м — бронзовым призером Игр.

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