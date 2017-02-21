Чемпион мира по хоккею, член Зала славы НХЛ Павел Буре отказался от гражданства США

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Буре отказался комментировать свое решение. «Я не уверен, что я буду с вами это обсуждать», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос СМИ.

Буре выступал в НХЛ с 1991 по 2003 год. В 2012 году форвард был включен в Зал славы НХЛ. Он также является членом Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF). Буре стал первым российским хоккеистом, чей номер был выведен из обращения клубом НХЛ.

В составе сборной СССР в 1990 году он стал чемпионом мира. В составе сборной России в 1998 году стал серебряным призером Олимпиады, в 2002-м — бронзовым призером Игр.