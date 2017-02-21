Чемпион мира по хоккею, член Зала славы НХЛ Павел Буре отказался от гражданства США
МОСКВА, 21 фев —
Р-Спорт. Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР, экс-форвард клубов НХЛ «Ванкувер», «Флорида» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Буре отказался от американского гражданства, сообщает RT со ссылкой на отчет Министерства финансов США.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Буре отказался комментировать свое решение. «Я не уверен, что я буду с вами это обсуждать», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос СМИ.
Буре выступал в НХЛ с 1991 по 2003 год. В 2012 году форвард был включен в Зал славы НХЛ. Он также является членом Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF). Буре стал первым российским хоккеистом, чей номер был выведен из обращения клубом НХЛ.
В составе сборной СССР в 1990 году он стал чемпионом мира. В составе сборной России в 1998 году стал серебряным призером Олимпиады, в 2002-м — бронзовым призером Игр.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter