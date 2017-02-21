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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28845477/
21 февраля 2017, 9:29 | Хоккей: НХЛ | ИА REGNUM

Хоккеист Павел Буре отказался от американского паспорта

Бывший нападающий сборной СССР и России, финалист Кубка Стэнли-1994 хоккеист Павел Буре отказался от гражданства США.

Бывший нападающий сборной СССР и России финалист Кубка <span class=error>Стэнли</span>-1994 хоккеист Павел Буре отказался от гражданства США. Увеличить
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Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на отчет Минфина США, куда вносятся все, кто отказался от вида на жительство или от гражданства США.

Обсуждать вопрос отказа от американского паспорта Буре отказался. Ранее он выступал за американские хоккейные клубы — с 1999 по 2003 год.

Павел Буре в 2012 году был включен в Зал славы Национальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что от гражданства США отказались глава МИД Великобритании Борис Джонсон и немецкий принц Александр Гогенцоллерн.
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Новости НХЛ

Чемпион мира по хоккею, член Зала славы НХЛ Павел Буре отказался от гражданства США

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт. Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР, экс-форвард клубов НХЛ «Ванкувер», «Флорида» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Буре отказался от американского гражданства, сообщает RT со ссылкой на отчет Министерства финансов США.
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