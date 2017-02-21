Хоккеист Павел Буре отказался от американского паспорта
Бывший нападающий сборной СССР и России, финалист Кубка Стэнли-1994 хоккеист Павел Буре отказался от гражданства США.
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Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на отчет Минфина США, куда вносятся все, кто отказался от вида на жительство или от гражданства США.
Обсуждать вопрос отказа от американского паспорта Буре отказался. Ранее он выступал за американские хоккейные клубы — с 1999 по 2003 год.
Павел Буре в 2012 году был включен в Зал славы Национальной хоккейной лиги.
Ранее сообщалось, что от гражданства США отказались глава МИД Великобритании Борис Джонсон и немецкий принц Александр Гогенцоллерн.
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