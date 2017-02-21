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21 февраля 2017, 9:13 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Раймер, Трочек и Майк Смит — звезды дня в НХЛ

Вратарь «Флориды» Джеймс Раймер назван первой звездой дня в НХЛ.

Голкипер отразил 26 бросков из 27 в матче регулярного чемпионата против «Сент-Луиса» (2:1). Второй звездой назван его одноклубник Винсент Трочек, забросивший победную шайбу в поединке за пять секунд до конца третьего периода. Третья звезда дня — голкипер Майк Смит из «Аризоны», отразивший 27 бросков из 28 в игре с «Анахаймом» (3:2).

Флорида Пантерз
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