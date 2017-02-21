Голкипер отразил 26 бросков из 27 в матче регулярного чемпионата против «Сент-Луиса» (2:1). Второй звездой назван его одноклубник Винсент Трочек, забросивший победную шайбу в поединке за пять секунд до конца третьего периода. Третья звезда дня — голкипер Майк Смит из «Аризоны», отразивший 27 бросков из 28 в игре с «Анахаймом» (3:2).