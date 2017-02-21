«Сан-Хосе Барракуда» — «Техас»: Голдобин забил гол, Гурьянов травмирован
Форвард «Сан-Хосе Барракуда» Николай Голдобин забил 14-й гол в сезоне в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Техасом» (5:3).
Российский нападающий вернулся из основы в
Таким образом, результативная серия Голдобина в АХЛ составляет 3 матча, в которых он набрал 5 (3+2) очков. Всего на его счету 38 (14+24) очков в 44 матчах.
Форвард «Старз» Денис Гурьянов участия в матче не принимал
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