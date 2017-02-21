«Аризона» обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Встреча, прошедшая в Глендейле, завершилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (3:0, 0:1, 0:1). Шайбами в составе победителей отметились Кристиан Дворак (на 3-й минуте), Джейкоб Чикран (5) и Радим Врбата (15). У «Анахайма» дубль оформил Райан Гетцлаф (33, 60).

«Аризона» в следующем матче 23 февраля сыграет в гостях с «Чикаго», а «Анахайм» 22 февраля примет «Бостон».