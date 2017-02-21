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21 февраля 2017, 7:59 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Аризона» обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт. Хоккеисты клуба «Аризона Койотис» обыграли «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в Глендейле, завершилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (3:0, 0:1, 0:1). Шайбами в составе победителей отметились Кристиан Дворак (на 3-й минуте), Джейкоб Чикран (5) и Радим Врбата (15). У «Анахайма» дубль оформил Райан Гетцлаф (33, 60).

«Аризона» в следующем матче 23 февраля сыграет в гостях с «Чикаго», а «Анахайм» 22 февраля примет «Бостон».

21.02.2017 05:00 Регулярный чемпионат Gila River Arena
Аризона Койотс 3:2 Анахайм Дакс
(3:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Дэйв Типпетт Рэнди Карлайл
Вратари
Майк Смит 44:29 (М. Лангхамер 44:29) Джонатан Бернье 20:00 (Дж. Гибсон 20:00-58:36, Дж. Гибсон 59:33-59:45)
1-й период
02:02 Кристиан Дворак (Ш. Доун, Б. Перлини)
04:46 Джейкоб Чикран (Р. Уайт, Т. Ридер)
Сами Ватанен 05:23
07:04 Шейн Доун
14:50 Радим Врбата (Л. Шенн, М. Доми)
2-й период
Райан Гецлаф (Дж. Мэнсон, Н. Ритчи) 32:26
3-й период
Джош Мэнсон 44:29
Эндрю Кольяно 50:16
53:16 Джордан Мартинук
Райан Гецлаф (С. Ватанен, К. Фаулер) 59:33
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Дворак (Аризона Койотс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Дж. Чикран (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Аризона Койотс
Новости Матчи Состав Статистика
Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
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