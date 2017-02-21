«Аризона» обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ
МОСКВА, 21 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты клуба «Аризона Койотис» обыграли «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Глендейле, завершилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (3:0, 0:1, 0:1). Шайбами в составе победителей отметились Кристиан Дворак (на 3-й минуте), Джейкоб Чикран (5) и Радим Врбата (15). У «Анахайма» дубль оформил Райан Гетцлаф (33, 60).
«Аризона» в следующем матче 23 февраля сыграет в гостях с «Чикаго», а «Анахайм» 22 февраля примет «Бостон».
|21.02.2017 05:00
|Регулярный чемпионат
|Gila River Arena
|Аризона Койотс
|3:2
|Анахайм Дакс
|(3:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
|Дэйв Типпетт
|Рэнди Карлайл
Вратари
|Майк Смит 44:29 (М. Лангхамер 44:29)
|Джонатан Бернье 20:00 (Дж. Гибсон 20:00-58:36, Дж. Гибсон 59:33-59:45)
|1-й период
|02:02
|Кристиан Дворак (Ш. Доун, Б. Перлини)
|04:46
|Джейкоб Чикран (Р. Уайт, Т. Ридер)
|Сами Ватанен
|05:23
|07:04
|Шейн Доун
|14:50
|Радим Врбата (Л. Шенн, М. Доми)
|2-й период
|Райан Гецлаф (Дж. Мэнсон, Н. Ритчи)
|32:26
|3-й период
|Джош Мэнсон
|44:29
|Эндрю Кольяно
|50:16
|53:16
|Джордан Мартинук
|Райан Гецлаф (С. Ватанен, К. Фаулер)
|59:33
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|К. Дворак (Аризона Койотс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Дж. Чикран (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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