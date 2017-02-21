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21 февраля 2017, 7:57 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Флорида» обыграла «Сент-Луис» и продлила победную серию в НХЛ до пяти матчей

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Шайбами в составе победителей отметились Джонатан Маршессо (на 11-й минуте) и Винс Трочек (60). У «Сент-Луиса» забил Кайл Бродзяк (43).

«Флорида» добилась пятой победы подряд. В следующем матче 22 февраля клуб сыграет дома с «Эдмонтоном». «Сент-Луис» 26 февраля встретится на выезде с «Чикаго».

21.02.2017 04:00 Регулярный чемпионат Scottrade Center
Сент-Луис Блюз 1:2 Флорида Пантерз
(0:1, 0:0, 1:1)
Главные тренеры
Майк Йео Том Роу
Вратари
Джейк Аллен 59:55 Джеймс Раймер
1-й период
Майкл Матесон 04:41
Джонатан Маршессо (Н. Бьюгстад) 10:40
17:59 Пол Штястны
2-й период
Алекс Петровик 28:26
3-й период
42:54 Кайл Бродзяк (С. Апшолл, Р. Ривз)
Винс Трочек (М. Пайсик, Рил. Смит) 59:55
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
В. Трочек (Флорида Пантерз), Дж. Раймер (Флорида Пантерз), Дж. Аллен (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
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