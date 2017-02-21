«Флорида» обыграла «Сент-Луис» и продлила победную серию в НХЛ до пяти матчей
МОСКВА, 21 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в
«Флорида» добилась пятой победы подряд. В следующем матче 22 февраля клуб сыграет дома с «Эдмонтоном». «Сент-Луис» 26 февраля встретится на выезде с «Чикаго».
|21.02.2017 04:00
|Регулярный чемпионат
|Scottrade Center
|Сент-Луис Блюз
|1:2
|Флорида Пантерз
|(0:1, 0:0, 1:1)
Главные тренеры
|Майк Йео
|Том Роу
Вратари
|Джейк Аллен 59:55
|Джеймс Раймер
|1-й период
|Майкл Матесон
|04:41
|Джонатан Маршессо (Н. Бьюгстад)
|10:40
|17:59
|Пол Штястны
|2-й период
|Алекс Петровик
|28:26
|3-й период
|42:54
|Кайл Бродзяк (С. Апшолл, Р. Ривз)
|Винс Трочек (М. Пайсик, Рил. Смит)
|59:55
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|В. Трочек (Флорида Пантерз), Дж. Раймер (Флорида Пантерз), Дж. Аллен (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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