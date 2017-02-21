«Флорида» обыграла «Сент-Луис» и продлила победную серию в НХЛ до пяти матчей

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Шайбами в составе победителей отметились Джонатан Маршессо (на 11-й минуте) и Винс Трочек (60). У «Сент-Луиса» забил Кайл Бродзяк (43).

«Флорида» добилась пятой победы подряд. В следующем матче 22 февраля клуб сыграет дома с «Эдмонтоном». «Сент-Луис» 26 февраля встретится на выезде с «Чикаго».