Хоккеист «Колорадо» Задоров пропустит остаток сезона из-за травмы
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский защитник клуба «Колорадо» Никита Задоров пропустит остаток регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
из-за травмы лодыжки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
21-летний хоккеист получил травму во время тренировки в понедельник. Задоров смог покинуть площадку только при помощи медицинского персонала.
В нынешнем сезоне защитник сыграл 56 матчей, набрав 10 очков (0+10) по системе «гол+пас». Задоров является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года. Его контракт с «Колорадо» рассчитан до конца сезона-2016/17.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter