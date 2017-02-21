Хоккеист «Колорадо» Задоров пропустит остаток сезона из-за травмы

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21-летний хоккеист получил травму во время тренировки в понедельник. Задоров смог покинуть площадку только при помощи медицинского персонала.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 56 матчей, набрав 10 очков (0+10) по системе «гол+пас». Задоров является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года. Его контракт с «Колорадо» рассчитан до конца сезона-2016/17.