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21 февраля 2017, 1:32 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Виннипега» Троуба дисквалифицирован на два матча

Защитник «Виннипег Джетс» Джейкоб Троуба получил двухматчевую дисквалификацию за удар в голову форварда «Оттавы Сенаторз» Марка Стоуна.

Об этом сообщает Департамент безопасности игроков НХЛ.

Эпизод произошёл в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. Троуба нанёс Стоуну удар в голову, после чего тот вынужден был покинуть площадку. Судьи наказали Троубу малым штрафом.

Виннипег Джетс
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