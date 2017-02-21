Защитник «Виннипега» Троуба дисквалифицирован на два матча

Об этом сообщает Департамент безопасности игроков НХЛ.



Эпизод произошёл в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. Троуба нанёс Стоуну удар в голову, после чего тот вынужден был покинуть площадку. Судьи наказали Троубу малым штрафом.



