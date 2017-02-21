Защитник «Виннипега» Троуба дисквалифицирован на два матча
Защитник «Виннипег Джетс» Джейкоб Троуба получил двухматчевую дисквалификацию за удар в голову форварда «Оттавы Сенаторз» Марка Стоуна.
Об этом сообщает Департамент безопасности игроков НХЛ.
Эпизод произошёл в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. Троуба нанёс Стоуну удар в голову, после чего тот вынужден был покинуть площадку. Судьи наказали Троубу малым штрафом.
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