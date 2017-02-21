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21 февраля 2017, 1:13 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Аризона» обменяла защитника Стоуна в «Калгари»

«Аризона Койотс» обменял защитника Майкла Стоуна в «Калгари Флэймз».

Об этом сообщает TSN. «Аризона» взамен получит право выбора в третьем раунде и условный пик в пятом раунде драфта 2018 года.

26-летний Стоун выступал в «Аризоне» шесть лет. В текущем сезоне он провёл 45 матчей, набрав 9 (1+8) очков при показателе полезности «-5». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 96 (24+72) очка в 324 играх при показателе полезности «-40».

Аризона Койотс
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