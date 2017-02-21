«Аризона» обменяла защитника Стоуна в «Калгари»

Об этом сообщает TSN. «Аризона» взамен получит право выбора в третьем раунде и условный пик в пятом раунде драфта 2018 года.



26-летний Стоун выступал в «Аризоне» шесть лет. В текущем сезоне он провёл 45 матчей, набрав 9 (1+8) очков при показателе полезности «-5». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 96 (24+72) очка в 324 играх при показателе полезности «-40».