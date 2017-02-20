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20 февраля 2017, 23:57 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Задоров получил травму колена на тренировке «Колорадо»

Защитник «Колорадо» Никита Задоров получил травму во время тренировочного занятия, сообщает Denver Post.

Отмечается, что 21-летний хоккеист повредил колено. Россиянин не смог самостоятельно покинуть лед, ему потребовалась помощь врачей.

На данный момент степерь повреждения неизвестна. В текущем сезоне Задоров провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 10 (0+10) очков в 56 встречах. За «Колорадо» он выступает с 2015 года.

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