Задоров получил травму колена на тренировке «Колорадо»
Защитник «Колорадо» Никита Задоров получил травму во время тренировочного занятия, сообщает Denver Post.
Отмечается, что 21-летний хоккеист повредил колено. Россиянин не смог самостоятельно покинуть лед, ему потребовалась помощь врачей.
На данный момент степерь повреждения неизвестна. В текущем сезоне Задоров провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 10 (0+10) очков в 56 встречах. За «Колорадо» он выступает с 2015 года.
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