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20 февраля 2017, 23:47 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Клуб НХЛ «Сан-Хосе» отправил российского форварда Николая Голдобина в фарм-клуб

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Клуб НХЛ «Сан-Хосе» перевел российского нападающего Николая Голдобина в фарм-клуб — «Сан-Хосе Барракуда», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщается в микроблоге «Шаркс» в Twitter.

Выбранный «Сан-Хосе» в первом раунде драфта 2014 года под 27-м номером Голдобин в текущем сезоне провел за «Сан-Хосе» лишь два матча, в которых не смог набрать очков.

Вместе с Голдобиным в фарм-клуб отправлены Кевин Лабанк, Маркус Сёренсен и Мирко Мюллер.

Сан-Хосе Шаркс
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