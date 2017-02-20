Клуб НХЛ «Сан-Хосе» отправил российского форварда Николая Голдобина в фарм-клуб

Выбранный «Сан-Хосе» в первом раунде драфта 2014 года под 27-м номером Голдобин в текущем сезоне провел за «Сан-Хосе» лишь два матча, в которых не смог набрать очков.

Вместе с Голдобиным в фарм-клуб отправлены Кевин Лабанк, Маркус Сёренсен и Мирко Мюллер.