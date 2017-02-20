Клуб НХЛ «Сан-Хосе» отправил российского форварда Николая Голдобина в фарм-клуб
МОСКВА, 20 фев —
Р-Спорт. Клуб НХЛ «Сан-Хосе» перевел российского нападающего Николая Голдобина в фарм-клуб — «Сан-Хосе Барракуда», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщается в микроблоге «Шаркс» в Twitter.
Выбранный «Сан-Хосе» в первом раунде драфта 2014 года под 27-м номером Голдобин в текущем сезоне провел за «Сан-Хосе» лишь два матча, в которых не смог набрать очков.
Вместе с Голдобиным в
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