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20 февраля 2017, 22:45 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Лайне, Кадри и Макдэвид — лучшие игроки недели в НХЛ

НХЛ определила лучших игроков прошедшей недели.

1. Патрик Лайне, нападающий «Виннипег Джетс». Стал лучшим снайпером и бомбардиром недели, набрав 8 (5+3) очков. В матче с «Даллас Старз» Лайне оформил третий хет-трик в карьере. Молодой финн стал первым игроком в истории НХЛ, кому удалось сделать три хет-трика до 19 лет.

2. Назем Кадри, нападающий «Торонто Мэйпл Лифс». Набрал 6 (4+2) очков в четырёх матчах и помог своей команде одержать две победы.

3. Коннор Макдэвид, нападающий «Эдмонтон Ойлерз». Набрал 6 (2+4) результативных баллов и помог команде одержать три победы в трёх играх.
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