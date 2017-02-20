Лайне, Кадри и Макдэвид — лучшие игроки недели в НХЛ
НХЛ определила лучших игроков прошедшей недели.
1. Патрик Лайне, нападающий «Виннипег Джетс». Стал лучшим снайпером и бомбардиром недели, набрав 8 (5+3) очков. В матче с «Даллас Старз» Лайне оформил третий
2. Назем Кадри, нападающий «Торонто Мэйпл Лифс». Набрал 6 (4+2) очков в четырёх матчах и помог своей команде одержать две победы.
3. Коннор Макдэвид, нападающий «Эдмонтон Ойлерз». Набрал 6 (2+4) результативных баллов и помог команде одержать три победы в трёх играх.
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