Нападающий Виталий Абрамов признан третьей звездой недели в QMJHL

Абрамов провёл четыре матча, в которых набрал 8 (5+3) результативных баллов, и закончил неделю с показателем полезности «+5». В матче с «Шербруком» набрал 5 (3+2) очков и стал первой звездой встречи. В игре с «Викториавиллем» забил победный гол в овертайме и набрал ещё один балл за передачу. Во встрече с «Бленвилль-Буабрианом» отметился заброшенной шайбой.



Россиянин идёт на втором месте в гонке бомбардиров лиги, набрав 87 (43+44) очков и отставая от лидера на шесть баллов.