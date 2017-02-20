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20 февраля 2017, 19:29 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Виталий Абрамов признан третьей звездой недели в QMJHL

Российский нападающий «Гатино» Виталий Абрамов признан третьей звездой недели в QMJHL.

Абрамов провёл четыре матча, в которых набрал 8 (5+3) результативных баллов, и закончил неделю с показателем полезности «+5». В матче с «Шербруком» набрал 5 (3+2) очков и стал первой звездой встречи. В игре с «Викториавиллем» забил победный гол в овертайме и набрал ещё один балл за передачу. Во встрече с «Бленвилль-Буабрианом» отметился заброшенной шайбой.

Россиянин идёт на втором месте в гонке бомбардиров лиги, набрав 87 (43+44) очков и отставая от лидера на шесть баллов.
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