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В начале сентября 2004 года мне пришло электронное сообщение. В теме письма было написано: «Хьюстон».

«Чего? Хьюстон? Это что еще такое?», — подумал я.

Я открыл письмо и прочел сообщение. Меня отправляли в «Хьюстон Аэрос» из Американской хоккейной лиги.

«В Хьюстоне играют в хоккей?», — я недоумевал.

До того момента я готовился провести свой первый сезон в Северной Америке в составе «Миннесоты» из Национальной хоккейной лиги. Но еще прежде, чем у меня появился шанс провести хотя бы один матч в составе «Уайлд», пришла новость, которая содержала самое страшное слово в хоккее — «локаут».

Всю свою жизнь я ждал шанса сыграть в НХЛ. Мне было всего 16 лет, когда я увидел, как мой старший брат, Саку, становится капитаном «Монреаля». И я с нетерпением ждал своей очереди. Тогда я еще не понимал, что этот «локаут» означает лично для меня. Меня задрафтовали три года назад, и с тех пор я выступал только в Финляндии.

Честно признаюсь, меня пугала перспектива отправиться в «Хьюстон». Не думал, что в Техасе кому-то интересен хоккей. Понятия не имел, чего стоит ожидать. Но теперь, оглядываясь назад, готов с уверенностью сказать, что местный тренерский штаб оказал на меня огромное влияние. В то время во главе команды стоял Тодд Маклеллан. Он повлиял на меня не только как на хоккеиста, но и как на человека. Бесценный опыт.

В том году я на своей шкуре узнал, что значит сезон из 80 матчей. Вы, наверное, слышали, как непросто это дается физически, но еще тяжелее приходится психологически — длительные переезды на автобусах, поздние обеды в отелях, жуткие сдвоенные выезды в Юту и Сан-Антонио. В этих поездках ты многое можешь узнать о себе.

Но тогда же я приобрел много хороших друзей: Пьер-Марк Бушар, Стефан Вейу и, конечно, Брент Бернс.

Тогда Бернси еще не был тем необузданным, бесшабашным защитником, которым он стал сейчас, но его талант сразу бросался в глаза. И он был одним из тех, кто помог мне привыкнуть к культуре американского хоккея.

За последние десять лет финский хоккей сильно изменился, но когда я был задрафтован «Миннесотой», то люди все еще относились к игре очень практично. Хоккеисты не были звездами в том смысле, в котором это принято в Северной Америке. Да, хоккей в Финляндии популярен и играет важную роль, но это нельзя сравнить с отношением к нему в Америке.

Так что, когда я попал в «Хьюстон», мои новые партнеры стали учить меня, как получать больше удовольствие от игры — и мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к этому. Помню, как все новички должны были разодеться в честь командной вечеринки (никогда этого не забуду — к несчастью — но я никогда никому не расскажу, какой костюм пришлось носить мне).

Очень во многих моментах мой первый сезон в «Хьюстон» не был таким, как я мечтал, когда в 2001 году «Дикари» выбрали меня под общим 6-м номером. Но, в конце концов, я был еще на шаг ближе к попаданию НХЛ.

И я понимал, что не могу на этом остановиться. Потому что место в составе «Миннесоты» мне просто так никто не подарит.

Когда я попал на драфт, «Уайлд» только завершили свой первый сезон в лиге. И узнал я об этом в день драфта, потому что накануне скаут «Миннесоты» Матти Вяисянен, который отвечал за просмотр финских игроков, увидел меня в отеле.

«Слушай, Микко, не беспокойся, — сказал он. — Завтра мы заберем тебя под шестым номером».

В преддверии драфта я общался со столькими командами, что голова уже шла кругом. И я даже не помнил, что встречался с представителями «Уайлд». Так что ночью я решил побольше узнать о клубе и штате. Я узнал, что Миннесоту также называют «Хоккейный штат». Сразу приятное открытие. Понимаете, я и сам люблю хоккей. Затем я прочел о тысячи озер. В Финляндии у нас также множество озер — это место начинало мне нравиться все больше.

Еще даже не оказавшись там, оно напомнило мне родной дом.

Погода в Миннесоте также похожа на климат Финляндии. Прекрасные места, много живой природы, а главное — люди влюблены в хоккей. Как и на моей родине.

Там, где я родился, хоккей просто обожают.

Помню, когда я был помладше, то каждую субботу вставал пораньше, чтобы посмотреть самую любимую программу на финском ТВ: NHL Power Week. Это был 30-минутный обзор с нарезками лучших моментов за последнюю неделю регулярного сезона НХЛ. Одной из культовых вещей, без сомнения, была заставка. В самом ее конце на экране появлялись Эрик Линдрос и Яромир Ягр.

Линдрос: «НХЛ — лучшая игра в мире!».

Ягр: «Ага, он прав!».

Это было потрясающе. Посмотрите сами:

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(Здесь нужно добавить: невероятно, что я могу играть против Ягра и два десятилетия спустя).

И так я каждую неделю смотрел эти обзоры, надеясь поймать моменты с участием Теему Селянне или Яри Курри — моих кумиров. Для меня, в отличие от моих друзей, НХЛ не была такой уж загадкой, благодаря старшему брату, Саку. Мы ездили в Монреаль несколько раз, чтобы навестить его после того, как в 1993 году он был задрафтован «Канадиенс». И уже тогда я знал, что хочу заниматься тем же, чем и брат.

И шанс представился мне после того сезона в «Хьюстоне». Наконец, было заключено новое коллективное соглашение и я отправился в тренировочный лагерь в 2005 году, преисполненный оптимизма и уверенности в своих силах. Я чувствовал, что имею хорошие шансы пробиться в основной состав. Предсезонка может стать серьезным психологическим испытанием для игрока, но у меня все складывалось отлично. Я демонстрировал хорошие результаты, и тренеры часто использовали меня. К несчастью, в заключительном предсезонном матче я повредил колено. На месяц остался без хоккея.

Серьезно, худшего времени и придумать было нельзя. Я был практически уверен, что попаду в команду, но вновь оказался в подвешенном состоянии. Клубу намного проще вернуть травмированного новичка в АХЛ и уже там следить за ходом его восстановления.

Я не хотел возвращаться в «Хьюстон». Мечтал уже начать карьеру в НХЛ.

Родители должны были прилететь в Миннесоту на открытие сезона. Так как я был травмирован, то сам отправился встретить их в аэропорту. Прежде чем отправиться до места назначения, решил проверить почтовый ящик.

Там обнаружил письмо от «Уайлд».

Я попал в команду. Мне объявили, что я могу искать себе постоянное жилье. Клуб с нетерпением ждет моего выздоровления. Я засунул это письмо в карман, приехал в аэропорт и показал бумагу родителям.

С тех пор я стал настоящим миннесотцем.

В дебютном сезоне я многое узнал о том, что необходимо, чтобы заиграть в НХЛ. В первом же матче я вышел на лед против Патрика Марло. Я решил дать ему немного пространства, чтобы он не успел резко сменить курс и уйти под удобную руку. Ошибка. Он пронесся мимо меня с такой скоростью, которую я и представить себе не мог, а затем угодил шайбой в перекладину. Вернувшись на скамейку, меня понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя.

Урок первый: не давай никому и сантиметра свободного пространства.

Но я учился многому не только на льду, но и в раздевалке. Ветераны команды стали для меня прекрасными наставниками.

Одним из таких был Брайан Ролстон, который присматривал за новичками. Он стал моим близким другом. В одной из первых игр мне удалось забить. Со льда я уходил с улыбкой во весь рот. Но в раздевалке Брайан сразу же подошел ко мне: «Эй, пацан. Не слишком зазнавайся, но никогда и не унывай. Понял?».

Я принял этот совет близко к сердцу и живу по этим правилам до сих пор.

Именно этот настрой помог мне стать одним из лидеров команды — возможность, за которую я безмерно благодарен. И тот день 2009 года, когда я получил звание капитана «Миннесоты», остается одним из самых памятных в моей жизни. Мы начали тот сезон с новым тренерским штабом, и они хотели получше узнать всех игроков. Так что первые семь матчей на льду у нас было три помощника капитана. Перед восьмой игрой меня пригласили в офис генерального менеджера, где уже ожидал весь тренерский штаб.

«Микко, мы хотели бы сделать тебя капитаном. Ты хочешь этого?».

Прежде чем согласиться, я спросил, разделяют ли их решение ветераны команды. Для меня это было очень важно, я хотел знать, что все в клубе доверяют мне, в том числе и игроки. Тренеры объяснили, что переговорили с командой и все поддержали это решение. Стать капитаном «Миннесоты» — это огромная честь для меня.

Я пережил в клубе как взлеты, так и падения. Но мы упорно идем к своей цели.

Упорно строили команду и коллектив.

Чтобы стать той командой, в которую мы превратились сейчас, потребовалось время. Но я считаю, что всегда нужно время, чтобы создать нечто хорошее. Костяк команды выступает вместе уже несколько лет. И это очень важный момент. Мы доверяем и отлично понимаем другу друга. И если добавить к этому опытных нападающих вроде Эрика Стаала и Криса Стюарта, то вы получаете команду, которая верит в себя.

Но эта вера начинается с вратаря. Деван Дубник. Или просто Дуби.

Люди часто спрашивают: «Что делает Дубника таким хорошим вратарем?».

Будучи форвардом, сложно расписать все технические аспекты игры вратаря, так что я могу сказать только о том, что вижу сам.

1. Язык тела.

Когда мучаешься в меньшинстве или тебя зажали в твоей же зоне, но ты видишь, как спокоен в этом время вратарь, с какой уверенностью он отбивает очередной бросок, то это придает тебе уверенности. Хоккей — это прекрасный хаос. И если у вас за спиной есть кто-то вроде Дуби, который может дать вам понять: «Спокойно, я с этим разберусь», — это играет огромную роль в успехе.

2. Контроль отскоков.

Будучи оборонительным нападающим, я больше всего ценю в Дуби именно это качество. Когда соперник наносит бросок, вратарь уже знает, куда хочет, чтобы отлетела шайба. Деван видит, как расположились защитники и куда стоит направить шайбу после броска. Он настолько хорош. Иногда кажется, что, отбивая бросок, он первым пасом начинает нашу атаку.

Но, чтобы нанести бросок по воротам Дуби, вам сначала нужно как-то пробиться через Райана Сутера.

Райан — наша скала на синей линии. Это один из самых разносторонних защитников во всей лиги. Он практически не допускает ошибок, даже в мелочах, и также вносит спокойствие в защитные построения. Также он стал важным лидером в раздевалке, как и Зак Паризе.

Зак, Райан и я часто обсуждаем, как еще можно сплотить команду. Как нам достичь поставленной цели. Мы обсуждаем, насколько важно создать коллектив единомышленников, настоящих друзей, что особенно важно в связи с приходом нового тренера. Необходимо верить в сидящего с рядом тобой плечом к плечу партнера, чего нам раньше иногда не хватало. Но приход тренера Будро многое поменял. Он не внес каких-то революционных изменений, но он научил нас не опускаться ниже определенного уровня.

И мы все точно знаем одно — мы хотим заставить гордиться нами Миннесоту.

Это мой дом. Я отдал этому клубу 16 лет и ценю каждую проведенную здесь секунду. Здесь я купил себе первый дом, моей жене и семье здесь очень нравится. Здесь родились оба моих ребенка. Для меня это место — особое.

Каждый раз, натыкаясь на болельщика в продуктовом магазине или в парке, я встречаюсь с вежливым и приятным человеком. И это очень ценно. Даже в период неудач люди подходят и благодарят меня. Они рассказывают, как много для них значит эта команда и что они знают, что мы найдем свой путь. Это не похоже ни на что, с чем я сталкивался прежде. И я хочу отплатить за эту веру.

Мы знаем, что в этом году нам предстоят тяжелые матчи. Но мы идем к своей цели.

Каждый игрок команды начинал идти к этой цели по-своему. Я свой путь начал в финском Турку.

Я рос там, многому там научился, но взрастила меня именно Миннесота.