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20 февраля 2017, 13:07 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Оттавы» Райан пропустит от 3 до 6 недель

Нападающий «Оттава Сенаторз» Бобби Райан получил травму кисти. Об этом информирует журналист Брю Гарриок в своём «твиттере».

Степень серьёзности повреждения нападающего канадской команды пока неизвестна; вероятно, что у игрока трещина или перелом. Он пропустит от 3 до 6 недель. В текущем сезоне хоккеист набрал 25 (12+13) очков в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-3».

Оттава Сенаторз
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