Нападающий «Оттавы» Райан пропустит от 3 до 6 недель
Нападающий «Оттава Сенаторз» Бобби Райан получил травму кисти. Об этом информирует журналист Брю Гарриок в своём «твиттере».
Степень серьёзности повреждения нападающего канадской команды пока неизвестна; вероятно, что у игрока трещина или перелом. Он пропустит от 3 до 6 недель. В текущем сезоне хоккеист набрал 25 (12+13) очков в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-3».
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