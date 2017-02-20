Форвард ЦСКА Светлаков тренируется с командой перед стартом плей-офф КХЛ
Форвард московского ЦСКА Андрей Светлаков принял участие в тренировке команды за день до старта первого раунда
плей-офф КХЛ, где «армейцы» сыграют с финским «Йокеритом».
На лёд Светлаков вышел в одной тройке с Максимом Маминым и Валерием Ничушкиным. В занятии не приняли участие нападающие Андрей Кузьменко и Вячеслав Основин.
Светлаков на последнем этапе Евротура получил повреждение и пропустил несколько матчей своей команды.
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