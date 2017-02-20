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20 февраля 2017, 12:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард ЦСКА Светлаков тренируется с командой перед стартом плей-офф КХЛ

Форвард московского ЦСКА Андрей Светлаков принял участие в тренировке команды за день до старта первого раунда плей-офф КХЛ, где «армейцы» сыграют с финским «Йокеритом».

На лёд Светлаков вышел в одной тройке с Максимом Маминым и Валерием Ничушкиным. В занятии не приняли участие нападающие Андрей Кузьменко и Вячеслав Основин.

Светлаков на последнем этапе Евротура получил повреждение и пропустил несколько матчей своей команды.

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