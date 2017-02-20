Форвард ЦСКА Светлаков тренируется с командой перед стартом плей-офф КХЛ

На лёд Светлаков вышел в одной тройке с Максимом Маминым и Валерием Ничушкиным. В занятии не приняли участие нападающие Андрей Кузьменко и Вячеслав Основин.

Светлаков на последнем этапе Евротура получил повреждение и пропустил несколько матчей своей команды.