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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28833591/
20 февраля 2017, 11:22 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Александр Овечкин: Надо готовить себя морально и физически к плей-офф

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:2), который стал вторым для команды после шестидневного перерыва.

«Перерыв — это хорошо, отдохнули. Два матча подряд в час дня без утренней раскатки — тяжеловато, но надо справляться с этим.

Два периода мы играли хорошо. Первый период можно не засчитывать нам в актив, а так сражались до конца. Чуть не повезло.

Надо готовить себя морально и физически к плей-офф. На кон поставлено многое. Отступать некуда, — сказал Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ.

Напомним, 31-летний российский форвард забросил единственную шайбу «Вашингтона» в этом матче.

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