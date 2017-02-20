Наши в Америке: Панарин превращается в ассистента

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«РЕЙНДЖЕРС» — «ВАШИНГТОН» — 2:1

Павел БУЧНЕВИЧ, «Рейнджерс» — 0+0, «0» за 11 минут.

В сезоне: 25 матчей, 6+9, «+3».

Появился после небольшого перерыва, связанного исключительно с хоккейными проблемами, снова ничего не сделал, но только с точки зрения забитых голов. На этот раз сыграл гораздо активней, чем в предыдущих встречах, когда его надо было специально высматривать. Нанес три броска, провел силовой прием. Жаль, но время в большинстве снова прошло зря.

Александр ОВЕЧКИН, «Вашингтон» — 1+0, «-1» за 18 минут.

В сезоне: 58 матчей, 27+25, «+6».

Легко делать заголовки, типа «такой-то гол Овечкина», но если смотреть матчи «Вашингтона» внимательно, то можно заметить, что Александр просто отбывает номер. И на этот раз все было именно так. Четыре броска, четыре силовых приема не отменяют того, что он ездит не в ту сторону, ошибается. Да, забить сумел. Но это не помогло. Главное, что его прекращают бояться.

Евгений КУЗНЕЦОВ, «Вашингтон» — 0+1, «0» за 16 минут.

В сезоне: 58 матчей, 12+33, «+20».

Ассистировал Овечкину, фактически создав для него голевой момент. Очень старался, опять играл умно, а иногда и слишком, забывая, что его партнеры не обладают таким же мышлением. Нанес всего один бросок и выиграл 40 процентов вбрасываний.

Дмитрий ОРЛОВ, «Вашингтон» — 0+0, «0» за 21 минуту.

В сезоне: 58 матчей, 4+22, «+27».

Снова был на высоте и когда появлялся на льду, не допускал грубых ошибок. По крайней мере, на фоне остальных игроков обороны смотрится игроком, получившим иное хоккейное образование. Старался сделать что-то для атаки, нанес четыре броска. Но при этом практически не играл в большинстве (30 секунд).

«ПИТТСБУРГ» — «ДЕТРОЙТ» — 2:5

Евгений МАЛКИН, «Питтсбург» — 0+0, «-2» за 21 минуту.

В сезоне: 51 матч, 24+35, «+13».

Тот случай, когда ничего не предвещало такого счета, а он случился. И Евгений должен был заканчивать встречу с другой статистикой. Но где-то промахнулся по воротам, где-то бросил недостаточно резко, где-то просто не повезло. В первом периоде был удален, а затем на его счету оказались один бросок и один силовой прием. Но он всегда был заметен.

«АЙЛЕНДЕРС» — «НЬЮ-ДЖЕРСИ» — 6:4

Николай КУЛЕМИН, «Айлендерс» — 0+0, «+1» за 11 минут.

В сезоне: 56 матчей, 10+8, «+4».

Не лучший матч Николая. Дело в том, что свой микроматч он проиграл со счетом 2:3, а ведь у него тяжелое положение. От него уже не ждут забитых голов, но пусть хотя бы в обороне отрабатывает, в меньшинстве. Но там в этот день явно не пошло, а ведь соперник был не самый сильный. Успел нанести один бросок и провел два силовых приема.

«БАФФАЛО» — «ЧИКАГО» — 1:5

Дмитрий КУЛИКОВ, «Баффало» — 0+0, «-3» за 17 минут.

В сезоне: 34 матча, 1+1, «-13».

Провел не самый лучший матч, но из трех пропущенных шайб отчасти его вина была только в одной — когда забивал Патрик Кейн. Дмитрий вообще был где-то на синей линии, пытался выиграть единоборство, но не сумел. Кто-то может посмотреть шайбу Артема Анисимова и обвинить Дмитрия. И зря. Там другой защитник должен был останавливать российского центра. Но Куликов еще отсидел две минуты штрафа, так что гордиться нечем.

Артем АНИСИМОВ, «Чикаго» — 1+0, «+2» за 16 минут.

В сезоне: 55 матчей, 21+20, «+10».

Почему-то сыграл не так много, как обычно, но был очень заметен и забил со своей любимой позиции, разобравшись со всеми на «пятачке». Мог делать дубль, но Патрик Кейн пожадничал, хоть и забил. Наш бы игрок отдал. Нанес два броска и выиграл 50 процентов вбрасываний.

Артемий ПАНАРИН, «Чикаго» — 0+2, «+2» за 16 минут.

В сезоне: 59 матчей, 19+34, «+14».

Поучаствовал в двух комбинациях, причем самой красивой получилась та, где он числится вторым ассистентом. И опять стесняется бросать по воротам — одна попытка. Провел один силовой прием и даже раз блокировал бросок. Неплохо, но мало.

«КОЛАМБУС» — «НЭШВИЛЛ» — 3:4

Сергей БОБРОВСКИЙ, «Коламбус» — 28 отраженных бросков из 32.

В сезоне: 47 матчей, 92,5 — процент отраженных бросков, 2,21 шайбы за матч.

Если вы хотите что-то знать о современном «Коламбусе», то можете посмотреть вторую и четвертую шайбу «Нэшвилла». И с такими партнерами Бобровский умудряется идти в лидерах турнира. Возможно, Сергей виноват в третьем гол. Но было бы странно, если бы он каждый раз играл идеально.

«КАРОЛИНА» — «ТОРОНТО» — 0:4

Никита ЗАЙЦЕВ, «Торонто» — 0+0, «0» за 23 минуты.

В сезоне: 58 матчей, 2+24, «-10».

Вот что такое доверие. Как бы Никита плохо не сыграл в предыдущей встрече, Майк Бэбкок доверяет ему в следующем матче, а Зайцев благодарит идеальной игрой. Какие вопросы к защитнику, чья команда сыграла на «ноль»? Никаких. А он еще блокировал шесть бросков, установив личный рекорд.

Никита СОШНИКОВ, «Торонто» — 0+0, «+1» за 9 минут.

В сезоне: 44 матча, 4+3, «-1».

Сыграл на своем уровне, в своем четвертом звене. В первом периоде получил две минуты штрафа, ни разу не бросил и провел два силовых приема. Все неплохо, остается ждать шанса.

«КОЛОРАДО» — «ТАМПА» — 2:3 ОТ

Михаил ГРИГОРЕНКО, «Колорадо» — 0+0, «-1» за 13 минут.

В сезоне: 54 матча, 6+12, «-10».

Еще один плохой матч Михаила, и ведь я уже забыл, когда последний раз хвалил нашего форварда. Был на льду, когда гости открыли счет. И действовал так, словно он и не должен отрабатывать в обороне. Никакого толку в атаке. Нанес два броска просто для того, чтобы Бишоп не скучал.

Никита ЗАДОРОВ, «Колорадо» — 0+0, «-1» за 16 минут.

В сезоне: 56 матчей, 0+10, «-20».

Нерасторопно действовал во время первой шайбы, и это сказалось на его игровом времени. Важно, что после этого он был неплох, не ошибался, но все-таки свои две минуты штрафа схватил. В этот раз Задоров не брал игру на себя, ограничившись одним броском. На его счету всего один хит и блокированный бросок.

Федор ТЮТИН, «Колорадо» — 0+0, «-2» за 16 минут.

В сезоне: 48 матчей, 1+9, «-22».

Я не поверил своим глазам, потом посмотрел несколько повторов и сверился с протоколом. Да, Федор Тютин вышел на игру в овертайме. Видимо, тренер «Колорадо» решил, что ни в коем случае не надо выигрывать. Но в основное время Тютин бился. Три блокированных броска, две минуты в меньшинстве.

Никита КУЧЕРОВ, «Тампа» — 0+0, «-1» за 19 минут.

В сезоне: 51 матч, 21+28, «+6».

Второй подряд бесцветный матч Никиты, в котором он вроде бы регулярно выходил на лед без какого-либо эффекта. «Минус» получил на последних секундах, когда хозяева сняли вратаря, но все-таки забили. Кучеров делал вид, что находится на площадке, но ничем не помогал. Нанес девять бросков по воротам, установив личный рекорд, и это позволило ему стать второй звездой матча. Но зря.

Владислав НАМЕСТНИКОВ, «Тампа» — 1+0, «+1» за 13 минут.

В сезоне: 54 матча, 7+14, «-5».

Опять чем-то разозлил тренера, и тот резко сократил ему игровое время. Что происходит между Джоном Купером и нашим игроком, непонятно. Но Наместников забил, пусть и после грубой ошибки вратаря. Он даже не бросил, а катнул шайбу в ворота. Этот бросок остался единственным. Выиграл лишь 33 процента вбрасываний.

«САН-ХОСЕ» — «БОСТОН» — 1:2

Николай ГОЛДОБИН, «Сан-Хосе» — 0+0, «-1» за 8 минут.

В сезоне: 2 матча, 0+0, «-1».

Эмоции кончились, пора начинать работать, а в ежедневном режиме это непросто. Был на льду, когда «Бостон» открыл счет, и Николая хорошо было видно. Он стоял и наблюдал, а такое молодым не прощают совсем. Не успел нанести ни одного броска.

«ВАНКУВЕР» — «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» — 2:3

Никита ТРЯМКИН, «Ванкувер» — 0+0, «0» за 14 минут.

В сезоне: 50 матчей, 1+6, «-4».

Опять играл мало, причем резко потерял время в третьем периоде. Но при этом не ошибался, провел шесть силовых приемов и блокировал три броска. Пострадал за то, что его удаление реализовали. Но не он же виноват в этом.

Роман ЛЮБИМОВ, «Филадельфия» — 0+0, «-1» за 6 минут.

В сезоне: 43 матча, 4+1, «-2».

Был на льду, когда хозяева забили, причем проиграл единоборство, а допускать такие ошибки Роману нельзя. Сразу же стал выходить так редко, что гуманней бы было вообще не выпускать.

Иван ПРОВОРОВ, «Филадельфия» — 0+1, «-1».

В сезоне: 59 матчей, 5+19, «-11».

Микроматч выиграл со счетом 2:1, но обе заброшенные шайбы были в большинстве. Бросил один раз, четыре раза блокировал броски. Почти пять минут провел в меньшинстве и действовал надежно.

НЕ ПОПАЛИ

Два игрока «Торонто» Алексей Марченко и Сергей Калинин пропустили игры. Если защитник просто тренируется, не попадая в состав, то будущее Калинина туманно. На сайте НХЛ вчера вечером он вообще был удален из списка «Дэвилз», но не попал в список «Торонто». И в АХЛ его не было. Найдется.

Андрей Василевский из «Тампы» пропустил игру с «Колорадо», а Бен Бишоп опять смотрелся предпочтительней российского игрока. Это очень плохо, так как в этом году Андрею надо добавлять.

Антон Худобин из «Бостона» терпеливо ждет своего шанса, не исключено, что на этой неделе все-таки сыграет. Пока же смотрит за хоккеем со стороны.

НАШИ В АХЛ

«СЕНТ-ДЖОНС» — «СИРАКЬЮЗ» — 3:5

Никита ЩЕРБАК, «Сент-Джонс» — 0+1, «-1».

В сезоне: 45 матчей, 11+18, «+1».

Вместе с командой неудачно начал игру, затем что-то наладилось, хотя не до конца. Нанес два броска по воротам.

«БРИДЖПОРТ» — «ХЕРШИ» — 5:1

Станислав ГАЛИЕВ, «Херши» — 0+0, «-2».

В сезоне: 33 матча, 15+11, «+12».

Вся команда провалилась, и российский форвард не стал исключением. Нанес всего один бросок по воротам.

«ЮТИКА» — «ЛИХАЙ ВЭЛЛИ» — 4:7

Андрей ПЕДАН, «Ютика» — 1+0, «0».

В сезоне: 32 матча, 4+3, «0».

Был активней всех форвардов, нанеся восемь бросков по воротам. Но забил, кстати, из не самой очевидной ситуации. Бросил с угла от синей, а вратарь не заметил момент броска и полет шайбы.

Радель ФАЗЛЕЕВ, «Лихай Вэлли» — 0+1, «0».

В сезоне: 44 матча, 4+8, «0».

Заработал голевую передачу, а такого с Раделем тоже давно не случалось. Но ни разу не бросил сам.

«МИЛУОКИ» — «ШАРЛОТТ» — 5:4 ОТ

Владислав КАМЕНЕВ, «Милуоки» — 0+1, «0».

В сезоне: 49 матчей, 13+25, «+15».

На этот раз был не так активен, нанес всего один бросок в створ ворот, но по-прежнему остается лучшим бомбардиром клуба.

Валентин ЗЫКОВ, «Шарлотт» — 1+2, «+3».

В сезоне: 49 матчей, 14+14, «+1».

Каким-то чудесным образом не попал в тройку звезд матча и вообще уже не первую неделю показывает, что готов хотя бы к вызову в «Каролину». А вот его партнер Сергей Толчинский по-прежнему лечится.

НАШИ В ЮНИОРСКИХ ЛИГАХ

ЛИГА КВЕБЕКА

Вратарь «Квебека» Евгений Киселев уже не первый раз за последний месяц попадает в тройку лучших. Вот и сейчас он стал второй звездой после поражения в овертайме от «Шавинигана». Все верно, ведь российский голкипер отразил 44 броска. В этом сезоне у Киселева 11 побед в 36 матчах, и он пропускает в среднем 3,32 шайбы за игру.

Команда Якова Тренина «Гатино» победила в овертайме «Викториявилл» — 6:5, но в тройке звезд только один представитель победителей. И это как раз Яков. Отмечено то, что он забил и отдал в этом матче. Проспект «Нэшвилла» в этом сезоне провел 44 матча, отличился 22 раза и сделал 31 передачу.